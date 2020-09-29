台中轎車爆衝擦撞10人受傷 七旬女駕駛：我被機車逼車

台中市周姓老婦今天上午駕駛進口MINI轎車失控，衝撞路旁多輛機車，造成10人受傷。記者陳宏睿／攝影

台中市七旬周姓老婦今天上午駕車前往西區民權路、自由路的證券行股票，欲右轉進入合庫旁的小巷，突然爆衝到對向車道，撞上路旁的5輛機車，造成10受傷，周婦受訪表示，「不是我撞，是機車自己來撞我的」，強調當時後方有機車一直逼車，才會衝到對向，事故原因正在釐清。

據查，周姓老婦（73歲）今天駕駛進口MINI轎車要前往西區民權路上的合作金庫看股票，未料途中要右轉合作金庫小巷內的停車場時，突然因不明原因爆衝到對向車道，周婦撞上5輛機車、多名騎士後才停止。周婦下車後餘悸猶存，經警方酒測，周婦沒有酒駕。

周婦稱，她是20多年的股民，今天上午要前往合作金庫看股票，她要右轉民權路旁的小巷子，當時正值上班時間，後方有很多機車「不斷逼車、按喇叭」，不知道是不是有機車撞到她的車尾，她才會衝到對向車道去，周婦強調，「是機車自己來撞我的，不是我撞他們」。

據台中市消防局勤指中心調查，傷者有6女4男，年約19歲至62歲，傷者受到輕重程度不等的傷勢，包括肢體擦挫傷、骨折等，都經救護車送往中國醫藥大學附設醫院、衛福部台中醫院、平等澄清醫院治療，都意識清楚，無生命危險。