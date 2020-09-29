越籍女被控倒會捲近千萬 受害者無奈求助內埔警

屏東內埔一名經營理髮廳的越南籍阮姓女子，5年前以互助會的名義，廣邀同鄉參加，但近期疑似因惡意倒會，捲款避不見面，有18名受害者，昨天上午向警方求助，目前警方已經展開調查，同時也會釐清，阮是否涉及背信或詐欺等罪嫌。

據了解，5年前，越南籍阮姓女子來到屏東內埔經營理髮廳，並以互助會的名義廣邀同鄉參加，但疑似以人頭作假帳戶，大量收取會款，隨後捲款避不見面，對此，互助會18名成員為追討欠款，於昨天上午10時到內埔警分局報案。

受害人向警方報案供稱：「遭會首惡意倒會，並懷疑有幽靈會員的情形」，經警方調查，會首阮姓女子曾一次發起多會，每會金額約3千、5千或1萬元不等，其中，更有多名會員是一次跟了10餘會，且目前獲報的被害人18人之中，累計金額將近1千萬。

18名受害者向警方報案後，陸續有人到阮姓女子經營理髮廳追討欠款，但店內只剩下阮姓女子的妹妹，並聲稱，生病開刀不便出面，且因為姊姊在開刀需要前，但並不會不還錢，也希望其他人能給她機會。