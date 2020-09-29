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影／浪浪收編為警犬 花花將滿1歲月眉派出所替牠開IG
台中市大甲警分局月眉派出所毛小孩「警犬花花」將滿1歲，Instagram粉絲人數破2000，派出所勤教時，花花會跟著員警，專心參與勤教。
大甲分局月眉派出所最萌美少女花花，下個月1號1歲生日，牠剛出生就被遺棄在后里山區，大甲警分局月眉所的警員看見好心人士在社群軟體上發文希望能尋找到新的主人，和時任所長討論後，將可愛的花花帶回派出所領養，開啟她警犬旅程。
剛開始的花花完全不怕生還有點兇悍、敏銳性也頗高，一看到訪客就會不停的吼叫；現於派出所就職一年，也熟悉環境以及警職生活，時會立正坐好擺出肅穆表情接受勤前教育，偶爾也會懶洋洋地趴在門口接受日光浴，一瞄到有訪客，熱情指數馬上提升，比警員還要早動身接待民眾，讓眾人直呼好熱情。
經過月眉派出所會看見有隻黑狗在外面曬太陽，那就是警犬花花。大甲警分局月眉所長丁鵬掦表示，有時警員巡邏也會帶花花去月眉糖廠簽表，有遇到的朋友們別害羞，可以向前跟花花拍照，也歡迎大家到月眉派出所坐坐跟警犬花花一起玩耍
警員也替花花在IG上開設個人帳號:「policedogflower」記錄著她的日常生活，而花花生日即將到來，同時也慶祝IG粉絲衝破2千人次，特地為警犬花花舉辦抽獎活動，感謝這一年來粉絲在IG陪伴，活動方法請大家熱烈追蹤花花的IG、按讚、標記朋友1人及留言，月眉所將於10月1日由警犬花花直播抽出幸運兒。
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