影／前方5公尺急煞逃一劫 基隆連日雨大樹傾倒險砸車

有一棵位於基隆市深澳坑路342號旁產業道路的大樹，今天上午7點多，疑因連日大雨土石鬆軟、樹基斷裂，整棵傾倒壓在馬路上占據整條路面，道路因此中斷。據居民描述，當剛好有一輛汽車經過，驚險地在倒塌大樹前方約5、6公尺處急煞緊急停下，幸好沒有被砸中，逃過一劫。

基隆市孝岡里里長吳石金說，約在7點半左右，接獲通報產業道路有大樹整棵傾倒，占據雙向整個路面，懷疑可能是連日大雨造成土石鬆動倒下來，電纜線也都被扯下，下方只剩一個小洞，機車穿梭而過十分危險，他立即通報市府產發處前來處理。

吳石金表示，根據里民轉述，倒下前剛好有汽車要經過，但在前方緊急煞車停才沒有被砸到。市府產發處人員表示，已趕至現場處理中。

市警第二分局員警到場封閉兩端車道，禁止通行，市府搶修人員約在9點到達，目前正在設法移除中，請民眾改道行駛。現場是位在台北聖城附近，為基隆與瑞芳之間道路。