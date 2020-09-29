聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／前方5公尺急煞逃一劫 基隆連日雨大樹傾倒險砸車
有一棵位於基隆市深澳坑路342號旁產業道路的大樹，今天上午7點多，疑因連日大雨土石鬆軟、樹基斷裂，整棵傾倒壓在馬路上占據整條路面，道路因此中斷。據居民描述，當剛好有一輛汽車經過，驚險地在倒塌大樹前方約5、6公尺處急煞緊急停下，幸好沒有被砸中，逃過一劫。
基隆市孝岡里里長吳石金說，約在7點半左右，接獲通報產業道路有大樹整棵傾倒，占據雙向整個路面，懷疑可能是連日大雨造成土石鬆動倒下來，電纜線也都被扯下，下方只剩一個小洞，機車穿梭而過十分危險，他立即通報市府產發處前來處理。
吳石金表示，根據里民轉述，倒下前剛好有汽車要經過，但在前方緊急煞車停才沒有被砸到。市府產發處人員表示，已趕至現場處理中。
市警第二分局員警到場封閉兩端車道，禁止通行，市府搶修人員約在9點到達，目前正在設法移除中，請民眾改道行駛。現場是位在台北聖城附近，為基隆與瑞芳之間道路。
據居民說，她載小朋友去上課時還沒發現，回來才聽鄰居說大樹倒下來，但因要回家，還是要經過，看到嚇了一大跳。聽鄰居說，有一輛汽車剛好停在樹的前方，緊急煞車，十分驚險。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言