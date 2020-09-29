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影／驚動太多路人 亮西瓜刀欲擄人逼債4小時落網
新北市五股區成泰路四段今天凌晨0時許，發生因借貸引發持刀企圖擄人逼債的糾紛，嫌犯最後因為驚動太多路人，倉皇放人逃逸，警方獲報趕抵調查，稍後在4個小時之內，追到三峽地區將3名犯嫌全部帶回偵辦。
根據目擊者描述，案發地點在超商門口，半夜聽見有人瘋狂大喊「救命啊！」隨後發現是3名年輕男子手拿西瓜刀，強行要拖另1名男子上車，因為驚動不少路人圍觀，立刻有人拿起手機報警，嫌犯見狀便放人、駕車逃逸。
蘆洲警分局偵查隊長陳冠宇說明，警方獲報立刻動員快打部隊駕駛6輛巡邏車迅速趕抵，當時僅剩23歲連姓被害人在場，沒有受傷。
原來他們是因為5萬元債務糾紛相約談判，拉扯時驚動民眾圍觀，3名犯嫌見情勢不妙駕車逃逸。警方鎖定身分之後展開追緝，4小時之內一路追到三峽地區，在中正、光明路口攔截圍捕到嫌犯的車輛，將20歲廖姓男子等3名嫌犯帶回調查。
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