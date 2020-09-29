快訊

大缺車！台灣車市一支獨秀 國產、進口都沒貨

神明也讓位…台積電睽違十年返竹科 想再擴張恐無「餘地」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／驚動太多路人 亮西瓜刀欲擄人逼債4小時落網

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區成泰路四段今天凌晨0時許，發生因借貸引發持刀企圖擄人逼債的糾紛，嫌犯最後因為驚動太多路人，倉皇放人逃逸，警方獲報趕抵調查，稍後在4個小時之內，追到三峽地區將3名犯嫌全部帶回偵辦。

根據目擊者描述，案發地點在超商門口，半夜聽見有人瘋狂大喊「救命啊！」隨後發現是3名年輕男子手拿西瓜刀，強行要拖另1名男子上車，因為驚動不少路人圍觀，立刻有人拿起手機報警，嫌犯見狀便放人、駕車逃逸。

蘆洲警分局偵查隊長陳冠宇說明，警方獲報立刻動員快打部隊駕駛6輛巡邏車迅速趕抵，當時僅剩23歲連姓被害人在場，沒有受傷。

原來他們是因為5萬元債務糾紛相約談判，拉扯時驚動民眾圍觀，3名犯嫌見情勢不妙駕車逃逸。警方鎖定身分之後展開追緝，4小時之內一路追到三峽地區，在中正、光明路口攔截圍捕到嫌犯的車輛，將20歲廖姓男子等3名嫌犯帶回調查。

五股區成泰路四段超商門口有人大喊救命、差點被持刀歹徒擄走，警方動員6輛巡邏車趕抵，驚動附近居民。圖／翻攝臉書我是五股人
五股區成泰路四段超商門口有人大喊救命、差點被持刀歹徒擄走，警方動員6輛巡邏車趕抵，驚動附近居民。圖／翻攝臉書我是五股人
警方迅速逮捕3名嫌犯。記者林昭彰／翻攝
警方迅速逮捕3名嫌犯。記者林昭彰／翻攝

債務

延伸閱讀

影／黑道大哥用西瓜刀教訓小弟 砍傷屁股送醫縫100多針

新北三峽家族群聚登革熱疫情 仍有80多人篩檢中

涉寄蓖麻毒信給川普 女嫌在美加邊界落網

台南下水道工人砍殺同事一死一傷 他說後悔也來不及了

相關新聞

台中轎車爆衝擦撞10人受傷 七旬女駕駛：我被機車逼車

台中市七旬周姓老婦今天上午駕車前往西區民權路、自由路的證券行股票，欲右轉進入合庫旁的小巷，突然爆衝到對向車道，撞上路旁的...

影／前方5公尺急煞逃一劫 基隆連日雨大樹傾倒險砸車

有一棵位於基隆市深澳坑路342號旁產業道路的大樹，今天上午7點多，疑因連日大雨土石鬆軟、樹基斷裂，整棵傾倒壓在馬路上占據...

台中市西區民權路汽機車連環撞 8人受傷

台中市西區民權路、自由路一段口，今天上午8時許傳出車禍，據傳現場有8名傷者待援，台中市消防局勤指中心已派出東光、國光、南...

越籍女被控倒會捲近千萬 受害者無奈求助內埔警

屏東內埔一名經營理髮廳的越南籍阮姓女子，5年前以互助會的名義，廣邀同鄉參加，但近期疑似因惡意倒會，捲款避不見面，有18名...

影／浪浪收編為警犬 花花將滿1歲月眉派出所替牠開IG

台中市大甲警分局月眉派出所毛小孩「警犬花花」將滿1歲，Instagram粉絲人數破2000，派出所勤教時，花花會跟著員警...

影／驚動太多路人 亮西瓜刀欲擄人逼債4小時落網

新北市五股區成泰路四段今天凌晨0時許，發生因借貸引發持刀企圖擄人逼債的糾紛，嫌犯最後因為驚動太多路人，倉皇放人逃逸，警方...

國1北上五楊高架火燒車 駕駛逃過一劫

國道2號桃園機場系統、銜接五楊高架道路匝道彎道的北上51公里，45歲許姓男子今天早上7點開車北上行經該處，突然打滑失控自...

影／台中男與友聚餐後酒駕 自撞水泥護欄翻車送醫

台中市蔡姓男子今天凌晨與朋友聚餐後，開車返家行經西區台灣大道、華美街時，疑不勝酒力，撞上道路中央的水泥護欄後翻車，警方獲...

高雄知名茶行車輛遭砸 疑與他人砸酒店有關

高雄市三民區大連街某茶行黃姓負責人的座車今天凌晨遭砸，約有7輛車10人到場，車上的人一下車便拿棍棒，連砸黃姓負責人停在茶...

男童不吃飯 師放烏龜身上爬

新北市文林公托中心三名女老師因為男童不聽話，涉聯手將男童強押在座位，再將其頭部往後扳，然後放大、小烏龜在其臉部、手部及身...

貨車逼車傷人 上百重機騎士抗議

在高雄經營水產行的蔡姓男子，三天前駕貨車在快速道路行駛路肩超車，造成騎大型重機鄭姓男子摔傷，民眾拍下畫面ＰＯ網，引發網友...

疑廚房濕滑？台東太麻里某餐廳女員工自摔不治

台東縣太麻里鄉某知名餐廳28日晚間發生48歲陳姓女員工在廚房滑倒意外，疑似撞擊到頭部，原本女員工還能與其他人交談，隨後就...

熱門新聞

影／維修沒斷電 豐興鋼鐵技術員下半身被機台捲進宣告不治

蘇澳漁船與日本公務船擦撞未出聲？謝長廷回應了

影／聲援被撞車友 上百重機族齊聚高雄水產行外「烤肉」

扯！北市官員吸毒被逮仍在職 議員轟：民眾安全誰把關

水產行惡劣超車遭網民號召「買水產」警方連夜設巡邏箱

日本公務船擦撞釣魚台台灣漁船 基隆艦馳援影片曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。