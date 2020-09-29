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影／台中男與友聚餐後酒駕 自撞水泥護欄翻車送醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子今天凌晨與朋友聚餐後，開車返家行經西區台灣大道、華美街時，疑不勝酒力，撞上道路中央的水泥護欄後翻車，警方獲報到場查處，發現蔡的酒精濃度超標，全案依公共危險罪嫌將蔡移送法辦。

台中市第一警分局公益所在今天凌晨3時許獲報，西區台灣大道、華美街前有交通事故發生，警方派員前往處置。經查，蔡姓男子（31歲）因與友人聚餐後返家，駕駛轎車沿西區台灣大道往忠明南路方向行駛，行駛至台灣大道、華美街口時，不慎與道路中央的水泥護欄發生碰撞，蔡轎車翻覆，蔡幸運沒有受傷。

蔡姓男子經警方實施呼氣酒精濃度測試後，有酒精反應，全案警方依公共危險罪嫌送辦。

第一警分局呼籲，民眾喝酒不開車，開車不喝酒，若有飲酒請記得搭乘計程車及代駕，以策安全。警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市蔡姓男子今天凌晨3時許開車酒駕，行經西區台灣大道、華美街時，自撞道路中央分隔島翻車。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子今天凌晨3時許開車酒駕，行經西區台灣大道、華美街時，自撞道路中央分隔島翻車。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子今天凌晨3時許開車酒駕，行經西區台灣大道、華美街時，自撞道路中央分隔島翻車。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子今天凌晨3時許開車酒駕，行經西區台灣大道、華美街時，自撞道路中央分隔島翻車。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子今天凌晨3時許開車酒駕，行經西區台灣大道、華美街時，自撞道路中央分隔島翻車。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子今天凌晨3時許開車酒駕，行經西區台灣大道、華美街時，自撞道路中央分隔島翻車。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子今天凌晨3時許開車酒駕，行經西區台灣大道、華美街時，自撞道路中央分隔島翻車。圖／讀者提供
台中市蔡姓男子今天凌晨3時許開車酒駕，行經西區台灣大道、華美街時，自撞道路中央分隔島翻車。圖／讀者提供

酒精 事故

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