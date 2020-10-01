老街鬧鬼 深夜頻傳貓叫及嬰兒哭聲…「消防栓」發出的

知名景點老街鬧鬼

記者有很多機會去接觸到「死者家屬」並與其對話，還要在最短時間內準備好問題，讓家屬可以在不過度增加悲痛的情況下傾訴，也因為這樣，最常被民眾詬病我們的訪問方式很智障。

好比：「人家都已經失去親人，難過到不行，你們記者幹嘛抓著麥克風，不停問人家難不難過？這不是廢話嗎？」

確實，業界有些記者常把麥克風當刀子，把攝影機當火箭筒，追著家屬跑是為了「搶獨家」。但有更多記者是希望「家屬的難過可以透過媒體傳達，讓更多人知道他們想說的話」，我們不能因為少部分人的問題，抹滅許多記者用心在改變社會的認真。

所以在訪問上的「溫柔與同理，迅速與專業」，是我們一直在學的課題。每次在面對被害者家屬時，我都會把要說的話先在心裡說過一次，聽完覺得可以才開口。如果是要長時間專訪被害者家屬，那難度又高上許多，深怕一個字的偏差，刺痛家屬悲痛的情緒。

印象最深刻的是某次做一條知名景點「老街鬧鬼」的專題，雖然過程一波三十折，但我最終也找到當時遭殺害女子的親屬出來專訪。

女遭凶手狂砍七十多刀喪命

二〇〇三年一對姐妹從酒吧下班回家，姐姐先去開車，妹妹隨後關店門，沒想到幾步的距離竟成了天人永隔。妹妹門一關，一轉身就遭到埋伏的凶手殺害，狂砍七十多刀喪命，死前留下最後的一句話是：「你怎麼可以這樣對我？」就倒在一根消防栓旁。

從此之後這條老街每到深夜，都會傳來陣陣像貓叫又或嬰兒的哭聲，跟著聲音走會發現，竟是從那一根「消防栓」傳出來的！

這一則故事包含了「靈異、悲痛、未破懸案」，三件要素足以跨過報題門檻。而且查了一下資料帶，過去竟然沒有人做過這條這麼神秘的新聞，我興沖沖跑去找長官報題目，想以鬼故事為開頭，隨後揭開這起未破懸案，最後打完收工。但長官聽完後興致缺缺、兩眼無神的看著我說：「我覺得這條太平了，很無聊⋯⋯」

長官的意思是雖然沒人做過這條新聞，但這樣的套路太平常，我吞了吞口水，斗大的冷汗從毛細孔鑽出看我好戲，安靜的空間如冰窖般尷尬，長官也在思考著該怎麼豐富這條題目，忽然間她從座位彈了一下告訴我：「你去找死者家屬吧！」

懸宕十七年未破的案件，凶手還逍遙法外，死者家屬一定心有不甘，你去問問他們是否有意願出面，這樣可以讓這條更有深度，當然家屬如果不願意千萬別勉強，畢竟再一次回憶當時是很痛的。長官的一句深度，拉高了我採訪的難度。

本文出自《鬼獨家：找鬼記者的靈異事件簿》不得隨意轉載。 一般來說，命案發生後在沒有破案的情況下，死者家屬的情緒與警方辦案的壓力，會讓整個案件變得很封閉，加上現在有「偵查不公開」的擋箭牌，如果警察要冷處理記者更是輕鬆容易。

但也不是沒機會，畢竟這案件躺在檔案室的抽屜十七年，家屬始終等不到警方抓獲凶手，或許這會是她們願意出來接受採訪的敲門磚，現在的問題是怎麼找到家屬的聯絡方式？

手機顯示一通沒看過的號碼

我滾著滑鼠，看著網路新聞那根「哭泣消防栓」的照片特寫，消防栓後有間學校，從Google Map街景圖慢慢找，找到了命案的正確地址，也找到兩位曾經接觸過死者家屬的人，分別是轄區分局的警察和當地里長。

裡面最直接與死者家屬接觸的就是警方，但最有可能請我喝閉門羹的也是警方，剛好我還沒吃早餐，所以就從難度高的先下手。撥了電話給當年承辦的分局，偵查隊長接起電話遺憾的說他剛調來這單位沒幾年，不清楚這個案件，但他知道有位小隊長曾經辦過；我打給小隊長，小隊長說他只是協辦不是主辦，所以不能多說，但他知道主辦的刑警是誰；又轉給了主辦的老刑警，老刑警果然是老刑警，夠油條。

「這案件……隔太久我忘光了，我也沒有死者家屬電話……」我不死心想多擠一點訊息，老油條刑警要我寫一份「採訪通知」給他們審核，審核過了才能多講些什麼，再次把球踢給公關那邊。

當記者之後我一直認為，很多公務員超級會踢皮球，把他們集結起來組個足球隊，二〇一八世界盃冠軍就不會是法國而是台灣了。

喝了三碗閉門羹也飽了，方向轉到第二關鍵人「里長」身上，雖然得知里長退休有點失望，但好在他記憶沒跟著退休，說起轄區這起命案，馬上帶我回到當年演練一遍。有了這段重要的訪問，整條專題算是塞進幾塊重要的肉，剩下的就是靈魂了。

我問里長認識死者家屬嗎？里長說當初有見過幾次面，但那時候沒留下電話。不過！當時除了里長還有一位員警從頭到尾都有參與，並且跟死者家屬密切聯絡，我打斷了里長問：「那員警是誰？你有他的聯絡方式嗎？」里長回我：「他就是某某分局的啊，還沒調走。」

要到了這位警察的電話，是位佛心且熱心的警察，他跟我說死者家屬電話不可以給我，但可以幫我打電話問問對方願不願意接受採訪，像這種警察就不能參加足球隊。等待的時間，我聽里長說他里上發生過的鬼故事，一則又一則，聽著聽著桌上的手機顯示一通沒看過的號碼。

圖為示意圖，非內文新聞事件消防栓。聯合報系資料照

（本文出自《鬼獨家：找鬼記者的靈異事件簿》，未經同意禁止轉載。本文作者為錯別字）