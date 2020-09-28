處理車禍 巡邏警車衰遇4車連環追撞

今晚7點多時，高雄小港區中山四路發生4車連環追撞車禍。一輛前鎮警分局巡邏車在處理車禍事故時，遭到一名女子開轎車撞上，前方2台車輛的陳姓女子、林姓女子遭波及，因腳部擦傷送醫。

據了解，在空勤總隊基地附近的小港區中山四路北向車道，今晚7點左右，先是一名陳女（58歲）開轎車撞上另一輛林女（57歲）所開轎車，前鎮警分局獲報後，派遣巡邏車先行趕到場處理，並由員警在車禍現場警戒疏導，但沒想到這時又有一名龔姓女子開車，追撞上前鎮分局警戒的巡邏車。

事發後，僅有最先發生擦撞車禍的林女、陳女因腳部擦傷送醫；警方進行酒測後，這起事故的所有駕駛均無酒駕情形，後續將依調查結果追究相關責任