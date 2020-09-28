公托師放烏龜爬臉嚇小孩 監視畫面被刪新北市府要告
新北市文林公托中心今年6月有3名老師施暴學童，新北社會局勘查畫面後認為情節重大，移送新北地檢署偵辦，今依強制罪起訴。新北社會局副局長許秀能說，監視器畫面部分遭當時主任刪除，經搶救還有3天無法復原，已提出告訴。
新北市議員張錦豪、張維倩6月在新北市議會指出，有家長將孩子送到文林公托中心，卻發現孩子要去公托時抗拒哭鬧，家長調監視器才發現，出現老師手夾住學童脖子往上拉2秒等出粗暴動作，但還要再調閱其他監視器畫面卻被刪除。
新北社會局勘查畫面後，確實有多種暴力行為，決定將資料移送新北地檢署偵辦，檢察官勘驗所有畫面，竟發現老師們聯手將學童強押在座位，再將其頭部往後扳，然後放大、小烏龜在其臉部、手部及身上亂爬，讓學童不敢再上課。
由於3名老師有拍打拖行拉扯和拍打搖晃其他孩童，社會局告發妨害幼童發育罪，但檢方調查其他孩童身上沒有傷勢，因此認為屬於兒少法「不正當行為」，應由社會局依權責處理。
許秀能表示，調查後將涉案的3名托育人員解聘，並依兒少權法分別裁處6萬、9萬、12萬元罰鍰，並不得擔任兒少福利機構的負責人或工作人員3年、4年、5年，由於檢方歸還監視器畫面，再度查看認為情節重大，將會加重裁罰。
許秀能也說，預計在10月5日辦理家長說明會，並向家長說明加重裁處狀況，同時與家長觀看監視器畫面，另外前主任刪除監視器畫面，將依刑法第165、359條，主動移請新北地檢署偵辦。
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