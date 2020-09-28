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影／故技重施欲偷金飾被識破 女失風咬人還拒捕

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

台中市吳姓女子日前在南投埔里銀樓涉嫌偷竊金項鍊，26日又赴其他銀樓想故技重施，未料受害店家已提醒同業，業者驚覺她神似竊嫌，通報受害銀樓女老闆確認圍堵，吳竟咬人並逃逸，最後仍遭警逮，訊後依妨礙公務、竊盜罪嫌送辦。

據了解，吳女年約40多歲，本月24日至埔里市區某銀樓聲稱有預算，要挑選12萬元上下的金項鍊，女老闆拿出多條款式供其挑選，卻趁業者不察偷走1條，之後稱現金不夠，說要領錢卻未再返回，業者事後發現遭竊，也因此特別提醒同業。

而吳女疑因食髓知味，26日又至埔里市區另家銀樓想故技重施，但她沒想到店家已提高警覺，悄通報受害店家來確認堵人並報警，吳見被認出失風，假意求饒稱要回車上拿錢賠償，未料上車就想「落跑」，女老闆追出阻止竟遭吳咬傷雙臂。

附近民眾發現狀況有異也加入圍捕，有人將嘗試要拔除吳女汽車的鑰匙，有人則持長棍敲擊擋風玻璃或車輪企圖影響車輛行進，但吳仍猛踩油門要加速逃逸，警方隨後也到場圍捕，最後就在警民合作下，將其逮捕到案。

唯因圍捕過程引發不少騷動，民眾誤以為發生重大銀樓，地方議論紛紛，過程也全被鄰近的民宅監視器拍下，影片今曝光；當地警方則澄清，該案件並非銀樓搶案，但吳女逃逸拒捕及先前偷竊行為已觸法，訊後依妨礙公務、竊盜等嫌送辦。

台中市吳姓女子26日至南投埔里某銀樓疑想竊取金項鍊，失風後駕車欲逃遭警民圍捕。圖／讀者提供
台中市吳姓女子26日至南投埔里某銀樓疑想竊取金項鍊，失風後駕車欲逃遭警民圍捕。圖／讀者提供

銀樓 埔里 偷竊

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