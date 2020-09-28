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公托師教訓不聽話男童身上放烏龜亂爬 教師節被起訴
新北市文林公托中心3名老師因為男童不聽話，竟聯手將人強押在座位，再將其頭部往後扳，然後放大、小烏龜在其臉部、手部及身上亂爬，結果今天教師節被新北地檢署依強制罪起訴。
檢警調查，該中心林姓、康姓和陳姓3名女老師今年5月見某班男童不肯乖乖吃飯，於是就拿烏龜嚇他，不斷說「不吃飯就要拿烏龜了」、「烏龜要來了」等語，最後也因男童不聽話，所以付諸行動。
過程中，林女先將大烏龜放在男童面前，接著動手將男童固定在座位上，並將其頭部往後扳，然後由陳女放出小烏龜在男童腳邊爬行，她接著再與康女分持2隻烏龜放在男童身上亂爬；事後，男童被老師行為和烏龜嚇壞，家長發現異狀，得知事情始末後決定提告。
偵訊時，林女3人自白犯行，加上監視器拍下整個過程，因此被起訴強制罪。另外，由於3人是對未滿18歲的男童犯案，檢察官也建請法院依兒少法相關規定加重其刑。
案發後，林女3人因為有拖行拉扯和拍打搖晃其他孩童，甚至把孩童打哭再置之不理，被新北市社會局告發妨害幼童發育罪，但檢方調查其他孩童身上沒有傷勢，也沒有證據能證明3人對孩童有「食不使飽」、「病不使醫」或「傷不使療」情形，最後認定此部分應屬兒少法「不正當行為」，屬行政罰，尚不構成刑法的凌虐罪。檢方最後簽結社會局告發的罪名，認為此部分應由公托中心的主管機關依權責處理。
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