快訊

歐陽娜娜登央視唱「我的祖國」挨批 IG發文認「操碎了心」

離譜！男童不聽話 公托老師竟扳頭、放烏龜全身爬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聲援被撞車友 上百重機族齊聚高雄水產行外「烤肉」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高市阿蓮區一家水產行的貨車在台88線快速道路惡意超車，擦撞大型重機騎士，重機族號召「出征」，今天下午近百名騎乘黃牌、紅牌與普通重機的車友聚集在水產行外，要求蔡姓老闆出來說明，業者避不見面，聲援車友索性在路旁農地生火烤蛤蜊與棉花糖，號召活動的羅姓車友代表發言說，警方執法常會有雙重標準，政府未保障重機騎士安全，應該要提案修法才合理。

9月26日下午，一輛登記在阿蓮區水產行的貨車行走台88快速道路從屏東往高雄方向行駛，小貨車在萬丹路段與一輛大型重機車發生擦撞事故，貨車疑從路肩超車時側撞，重機騎士因此倒地翻滾3圈，過程被後方車子的行車紀錄器拍下，PO網後引發眾多車友不滿，號召今天下午要到水產行「買水產」。

下午3點不到，重機騎士陸續從台南、苗栗等地抵達水產行，水產行跟今天上午一樣大門緊閉，沒有人出面說明。車友在農地上起火烤肉，高喊要來烤「逼車蛤蠣」，還有車友準備一籃雞蛋，。

代表發言的羅姓車友說，台灣社會有很多惡意逼車行為，比利時情侶在台灣被逼車，警方說這是台灣民情，陳姓車友在萬里隧道被逼車，路旁停車反被罰2萬4千元，警方採雙重標準；政府沒有法令保障重機騎士行車安全，甚至阻擋相關法令提案修法，車禍發生時警察都在保護加害人，這點讓重機界難以信服。

警方在場部署警力避免發生衝突，抗議活動和平落幕，由於業者不敢出面，最後車友在4點左右陸續離去。

高雄阿蓮的水產行引發車友不滿，眾多車友從外地來聲援。記者徐白櫻／攝影
高雄阿蓮的水產行引發車友不滿，眾多車友從外地來聲援。記者徐白櫻／攝影
眾多車友在農地上起火烤肉，高喊要來烤「逼車蛤蠣」。記者徐白櫻／攝影
眾多車友在農地上起火烤肉，高喊要來烤「逼車蛤蠣」。記者徐白櫻／攝影
眾多車友在農地上起火烤肉，高喊要來烤「逼車蛤蠣」。記者徐白櫻／攝影
眾多車友在農地上起火烤肉，高喊要來烤「逼車蛤蠣」。記者徐白櫻／攝影

重機 農地 警察

延伸閱讀

陳其邁重申：高雄就是高雄 跟「中國」一點關係都沒有

水產行貨車惡意逼車案 邱顯智籲警方重視

水產貨車擦撞大重機 受傷騎士嘆：對重機很不友善

男駕駛肇逃女騎士傷重不治 他竟返家烤肉喝酒

相關新聞

公托師教訓不聽話男童身上放烏龜亂爬 教師節被起訴

新北市文林公托中心3名老師因為男童不聽話，竟聯手將人強押在座位，再將其頭部往後扳，然後放大、小烏龜在其臉部、手部及身上亂...

聲援被撞車友 上百重機族齊聚高雄水產行外「烤肉」

高市阿蓮區一家水產行的貨車在台88線快速道路惡意超車，擦撞大型重機騎士，重機族號召「出征」，今天下午近百名騎乘黃牌、紅牌...

金門6隻樂高風獅爺開展1天就不見 警澄清：保管非遺失

金門縣政府與樂高積木合作推出「金沙陽翟-積不可獅」主題活動，沒想到才展出一天，其中的6隻風獅爺樂高疑似被人搬走，縣府觀光...

蓋MIT冒充台灣口罩搶手 檢調破陸男大陸口罩42萬片

桃園地檢署檢察官指揮桃園市調查處今天查獲大陸籍劉姓男子今年8、9月間，夥同大陸籍共犯，將大陸生產兒童、成人口罩存放台灣，...

水產貨車擦撞大重機 受傷騎士嘆：對重機很不友善

屏東鄭姓男子26日騎黃牌大重機沿著台88線潮州往高雄方向行駛，卻在快速道路17.2K處，遭蔡姓小貨車駕駛側撞，導致多處擦...

酒醉赤裸上身巷弄大吼大叫鄰居好驚恐 警方保護管束

40歲林姓男子日前因土地買賣不成，心生不滿，本月26日酒醉後竟跑到台北市松江路巷內大吼大叫，住戶心生畏懼報案，警方到場後...

影／維修沒斷電 豐興鋼鐵技術員下半身被機台捲進宣告不治

台中市后里區豐興鋼鐵廠今天發生工安意外，黃姓技術員保養機台時被機台夾住下半身受困，被救出脫困時已無呼吸心跳，目前仍在醫院...

男駕駛肇逃女騎士傷重不治 他竟返家烤肉喝酒

台南市陳姓男子昨天下午駕車，行經嘉義縣鹿草鄉重寮村往三角村產業道路，和張林婦人騎的機車碰撞，張林婦重傷摔進水溝，陳未報警...

影／熟女網交香港商人 公、婆互稱要借18萬警急阻

台中市林姓女子在今年間透過網路認識一名香港的張姓男子，張自稱是商人，雙方在網路以「老公、老婆」互稱，互動熱絡，林女在24...

高雄警自強活動浴室內跌倒 顱內出血傳出悲訊

高雄市警察局新興分局中正三路派出所薛姓警員參加派出所舉辦自強活動，昨天在苗栗的溫泉旅館疑因在浴室內跌倒自摔，傷到腦部導致...

偽用商務名義申請來台 博奕公司機房非法雇用大陸人民

台南地檢署日前偵辦奕智博線上娛樂公司，在台南地區涉嫌設置洗錢、賭博機房，現場僱用大陸籍林姓和高姓男子擔任員工，發現該公司...

未保持距離 國道3安坑隧道5車連環撞

國道3號安坑隧道北上路段今天上午9時發生5車連撞事故，其中一名駕駛因不適送醫，所幸治療後無大礙，而車禍雖然一度造成回堵，...

熱門新聞

澄清湖雙屍身分查出！姊弟戀同居男女走上絕路

影／現役女兵機車路考「暴衝」摔傷 過程PO網引發熱議

影／維修沒斷電 豐興鋼鐵技術員下半身被機台捲進宣告不治

貨車超車撞翻重機 水產行強硬嗆「他不讓路」被砲轟到道歉

日本保安廳公務船衝撞蘇澳籍漁船 船首受損人平安

水產行惡劣超車遭網民號召「買水產」警方連夜設巡邏箱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。