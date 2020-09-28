聲援被撞車友 上百重機族齊聚高雄水產行外「烤肉」

高市阿蓮區一家水產行的貨車在台88線快速道路惡意超車，擦撞大型重機騎士，重機族號召「出征」，今天下午近百名騎乘黃牌、紅牌與普通重機的車友聚集在水產行外，要求蔡姓老闆出來說明，業者避不見面，聲援車友索性在路旁農地生火烤蛤蜊與棉花糖，號召活動的羅姓車友代表發言說，警方執法常會有雙重標準，政府未保障重機騎士安全，應該要提案修法才合理。

9月26日下午，一輛登記在阿蓮區水產行的貨車行走台88快速道路從屏東往高雄方向行駛，小貨車在萬丹路段與一輛大型重機車發生擦撞事故，貨車疑從路肩超車時側撞，重機騎士因此倒地翻滾3圈，過程被後方車子的行車紀錄器拍下，PO網後引發眾多車友不滿，號召今天下午要到水產行「買水產」。

下午3點不到，重機騎士陸續從台南、苗栗等地抵達水產行，水產行跟今天上午一樣大門緊閉，沒有人出面說明。車友在農地上起火烤肉，高喊要來烤「逼車蛤蠣」，還有車友準備一籃雞蛋，。

代表發言的羅姓車友說，台灣社會有很多惡意逼車行為，比利時情侶在台灣被逼車，警方說這是台灣民情，陳姓車友在萬里隧道被逼車，路旁停車反被罰2萬4千元，警方採雙重標準；政府沒有法令保障重機騎士行車安全，甚至阻擋相關法令提案修法，車禍發生時警察都在保護加害人，這點讓重機界難以信服。