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金門6隻樂高風獅爺開展1天就不見 警澄清：保管非遺失

聯合報 / 記者江婉儀蔡家蓁／金門即時報導

金門縣政府與樂高積木合作推出「金沙陽翟-積不可獅」主題活動，沒想到才展出一天，其中的6隻風獅爺樂高疑似被人搬走，縣府觀光處急忙在粉專貼文，盼拾獲者主動歸還，但警方稍早澄清，經查發現是金沙清潔隊在打掃過程先行保管，非有遺失，也已請縣府澄清。

樂高主題活動展出作品由國際樂高認證大師黃彥智創作，結合風獅爺文化和戰地特色發揮創意拼組而成，維妙維肖又可愛的樂高風獅爺，以及重現當年電影院場景的人偶、放映機等，一連展出三個月，可望再衝一波國旅話題。

不料，觀光處今日在粉專「金門觀光逗陣行」貼文指出，昨日開幕首日發生插曲，就是隱藏在陽翟大街的樂高風太郎、風大爺，各遺失了3隻；讓旅客、鄉親苦苦找尋不到，顯得有些失落。

觀光處表示，這屬公共財也是這次活動的觀光元素，作為吸引旅客、鄉親來陽翟逗熱鬧，尋找樂高風獅爺的樂趣，希望旅客、鄉親能共同維護與守護，而非佔為己有。期望拾獲或知情人士能主動歸還、聯繫我們，共同為金門觀光共盡心力，將一概不予咎責。

金湖分局接獲報案後，已調閱周邊監視設備了解案情中，分局表示，經查發現是金沙清潔隊在打掃過程先行保管，非有遺失，也已請縣府即時澄清。

金門縣政府與樂高積木合作推出「金沙陽翟-積不可獅」主題活動，吸引許多家長帶著小朋友前來合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府與樂高積木合作推出「金沙陽翟-積不可獅」主題活動，吸引許多家長帶著小朋友前來合影。記者蔡家蓁／攝影
樂高主題活動展出作品由國際樂高認證大師黃彥智創作，結合風獅爺文化和戰地特色發揮創意拼組而成。記者蔡家蓁／攝影
樂高主題活動展出作品由國際樂高認證大師黃彥智創作，結合風獅爺文化和戰地特色發揮創意拼組而成。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府與樂高積木合作推出「金沙陽翟-積不可獅」主題活動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府與樂高積木合作推出「金沙陽翟-積不可獅」主題活動。記者蔡家蓁／攝影

樂高 風獅爺 金門

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