參加自強活動 高市男警浴室失足摔倒不治
高市警局新興分局中正三所55歲薛姓員警，昨晚北上參加自強活動，夜宿苗栗溫泉飯店，疑在房間浴室失足跌落泡湯池，頭部受傷，久無動靜，同房退休員警發現，緊急送醫仍告不治。
警方調查，約30多名在職、退休員警參加這次自強活動，從高雄出發，預計到苗栗、新竹兩地遊玩三天兩夜，但薛員昨天晚間在住宿房間浴室，疑失足跌落泡湯池，同房張姓退休員警發現薛員在浴室中久無動靜，趕緊破浴室門而入，立即報警協助送醫。
警方到場發現薛員頭部有外傷，已無生命跡象，緊急送醫後仍然不治。意外發生後，自強活動緊急取消，多數參加成員都相當難過且都已返家，僅留下主管和薛男家屬處理善後，詳細死亡原因檢察官相驗遺體後才能確定。
對於這起意外，薛員同事都非常不捨。高雄市政府警察局新興分局指出，薛員家住三民區，警員班第133期，目前任職中正三所，負責各類刑案偵辦，個性木訥，風評不錯，與妻育有一子，平日興趣就是打打籃球。
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