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水產貨車擦撞大重機 受傷騎士嘆：對重機很不友善

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東鄭姓男子26日騎黃牌大重機沿著台88線潮州往高雄方向行駛，卻在快速道路17.2K處，遭蔡姓小貨車駕駛側撞，導致多處擦傷。事後，還因貨車所屬的水產店處理不當引起網友群起撻伐。鄭回想車禍仍心有餘悸，能夠撿回一命真的是不幸中的大幸。

鄭男表示，當時正要從潮州去高雄上班直行在台88線，行經匝道時因蔡男突然切入，於是便朝他按一聲喇叭示警，隨後就遭到不斷逼車。遭撞擊後，第一時間就試著將身體往路旁靠，以免遭其他車輛二度追撞，所幸當時後方駕駛有減速，並且下車關心，能夠撿回一命真的是不幸中的大幸。

鄭男說，這輛重機車是自己辛苦賺錢買的，才騎不到幾個月，就發生這樣的事情，感到相當無奈。

這次事故遭遇，鄭感慨，台灣部分駕駛，對重機騎士並不友善，且重機本來就能合法行駛在快速道路，但在道路上仍然缺乏安全的行駛空間。

鄭的家人，看到鄭因車禍導致滿身的擦傷、挫傷也感到相當不捨。鄭父表示，到目前為止，對方仍未出面商討後續賠償事宜，只盼對方願意拿出誠意好好解決。如今網路掀起撻伐水產店的聲浪，且已有網友號召出征水產店一事，鄭父呼籲網友理性，不希望把事情鬧大。

警方獲報到場處理車禍。記者陳弘逸／翻攝
警方獲報到場處理車禍。記者陳弘逸／翻攝
鄭姓男子遭撞後，翻滾並跌坐在地。記者陳弘逸／翻攝
鄭姓男子遭撞後，翻滾並跌坐在地。記者陳弘逸／翻攝
鄭姓男子遭水產小貨車側撞。記者陳弘逸／翻攝
鄭姓男子遭水產小貨車側撞。記者陳弘逸／翻攝
警方獲報到場處理車禍。記者陳弘逸／翻攝
警方獲報到場處理車禍。記者陳弘逸／翻攝

重機 車禍

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