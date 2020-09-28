影／我漁船遭擦撞後 日本船艇後方緊追不捨影片曝光

宜蘭縣蘇澳籍漁船「新凌波236號」在釣魚台海域作業時，遭日本保安廳公務船擦撞後，日方船艇仍持續在後方緊追我方漁船，雙方對立持續近1小時，外籍漁工在漁船上錄下追逐的影片，船長陳吉雄表示，還好後來基隆艦趕到，才化解緊張局面。

根據船長表示，昨天下午2點多，「新凌波236號」漁船正在釣魚台西方海域12浬，準備要收網，突然日本一艘保安廳公務船PS-32巡視船，從漁船右後方靠近，沒有任何鳴笛與示警廣播，高速擦撞漁船右前方，造成船艏出現明顯裂痕、右舷裂損。

從影像中顯示，漁船遭擦撞後正準備要離開現場，但日方有另一艘巡邏艦在旁監視，也有一艘小艇快速從後方追趕上來，要求登漁船檢查，但「新凌波236號」快速前進，雙方持續近1小時，「新」船並沒有停留讓日方船艇靠近。

船長陳吉雄表示，漁船上共有2名台灣漁工及5名外籍船員，當時他也很害怕，趕緊想辦法連絡我方的艦艇來幫忙，直到下午4時45分看到台灣海巡船艇出現立刻聯繫，基隆艦急駛接近進行保護，才化解追逐緊急場面；歷經撞船事件，他決定提早一天返航南方澳漁港。