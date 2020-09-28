酒醉赤裸上身巷弄大吼大叫鄰居好驚恐 警方保護管束

40歲林姓男子日前因土地買賣不成，心生不滿，本月26日酒醉後竟跑到台北市松江路巷內大吼大叫，住戶心生畏懼報案，警方到場後林男語無倫次，不聽制止，隨即保護管束帶回派出所，酒測值超過1mg/l，全案由住戶提告恐嚇，全案依恐嚇罪嫌函送法辦。

據悉，林男日前和報案人曾有土地交易，但因土地買賣價格談不攏，交易不成，26日晚上7時許，林飲酒過量酒醉赤裸上身，跑到松江路巷弄，在報案人家外大吼大叫，甚至揚言對其不利，報案人家中還有小孩，心生畏懼報案求助。

警方到場後，見林男行動無法控制且不聽制止，為了防止林男受傷或傷及他人，隨即依警察職權行使法第19條壓住林男，並帶回派所保護管束，報案人隨後至派出所報案提告，全案依照恐嚇罪嫌函送法辦。