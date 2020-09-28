聽新聞
test
0:00 / 0:00
酒醉赤裸上身巷弄大吼大叫鄰居好驚恐 警方保護管束
40歲林姓男子日前因土地買賣不成，心生不滿，本月26日酒醉後竟跑到台北市松江路巷內大吼大叫，住戶心生畏懼報案，警方到場後林男語無倫次，不聽制止，隨即保護管束帶回派出所，酒測值超過1mg/l，全案由住戶提告恐嚇，全案依恐嚇罪嫌函送法辦。
據悉，林男日前和報案人曾有土地交易，但因土地買賣價格談不攏，交易不成，26日晚上7時許，林飲酒過量酒醉赤裸上身，跑到松江路巷弄，在報案人家外大吼大叫，甚至揚言對其不利，報案人家中還有小孩，心生畏懼報案求助。
警方到場後，見林男行動無法控制且不聽制止，為了防止林男受傷或傷及他人，隨即依警察職權行使法第19條壓住林男，並帶回派所保護管束，報案人隨後至派出所報案提告，全案依照恐嚇罪嫌函送法辦。
警方呼籲，民眾酒後勿滋事造成觸法行為，如發現住家周邊有可疑人士從事違法行為，或群聚鬥毆案件，請儘速與警方聯繫，警方將迅速派員前往，維持秩序保護市民安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言