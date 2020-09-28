影／維修沒斷電 豐興鋼鐵技術員下半身被機台捲進宣告不治

台中市后里區豐興鋼鐵廠今天發生工安意外，黃姓技術員保養機台時被機台夾住下半身受困，被救出脫困時已無呼吸心跳，送醫搶救仍回天乏術，台中市勞檢處表示，初步調查，鋼鐵廠今天維修機台時沒斷電，已要求機台停工，可依職業安全衛生法罰業者3到30萬元。

台中市消防局今天中午11點多獲報，后里區甲后路上的豐興鋼鐵廠內發生工安意外，消防局派后里、外埔等分隊、出動消防車2輛、救護車1輛、人員8人到場搶救。

據了解，鋼鐵廠今天進行機台一級保養，含機體內部下方鐵屑和設備周邊清理，由黃姓技術員做保養作業，現場的電機組吳姓組長發現機台本體有異狀，查看發現黃姓技術員身體被夾進機台本體內。