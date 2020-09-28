聽新聞
test
0:00 / 0:00
男駕駛肇逃女騎士傷重不治 他竟返家烤肉喝酒
台南市陳姓男子昨天下午駕車，行經嘉義縣鹿草鄉重寮村往三角村產業道路，和張林婦人騎的機車碰撞，張林婦重傷摔進水溝，陳未報警協助送醫隨即駕車離開，晚間被警查獲帶回訊問，婦人送醫後宣告不治，今天上午相驗。
檢察官今天上午詢問涉嫌肇事逃逸陳男，陳辯稱車禍當時有下車問張林婦人，婦人說沒事才離開，他返家後和家人烤肉喝酒、才有酒氣，檢察官認定陳男涉肇逃，但是否酒駕致死仍無法確定、必須再追查，訊後無保請回。
嘉義縣消防局表示，昨天下午4時許接獲報案，到場發現患者躺在水溝中，身上無明顯外傷、額頭有撕裂傷，當時患者已無生命跡象、手已冰冷，但身體還有些許溫度，救護員立即AED電擊、CPR送醫急救，醫院急救治至下午5時許，由家屬辦理病危離院、返家後拔管。
在附近工作農民表示，車禍的產業道路相當偏僻，昨天下午約2到3點左右，曾看到1輛黑色自小客車行經該處，但婦人機車已被移到路旁，經過的人只看到受損機車沒看到婦人，直到3時許才發現婦人躺在另一側水溝中、立即報警。
因為產業道路沒有監視器，警方擴大調閱周邊所有連結道路監視器，才發現住在新營駕駛黑色自小客車陳男涉重嫌，承辦女員警雖然休假，仍穿便服趕到陳嫌家中查訪、發現車頭受損，陳才坦承肇事、立帶回訊問。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言