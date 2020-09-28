男駕駛肇逃女騎士傷重不治 他竟返家烤肉喝酒

台南市陳姓男子昨天下午駕車，行經嘉義縣鹿草鄉重寮村往三角村產業道路，和張林婦人騎的機車碰撞，張林婦重傷摔進水溝，陳未報警協助送醫隨即駕車離開，晚間被警查獲帶回訊問，婦人送醫後宣告不治，今天上午相驗。

檢察官今天上午詢問涉嫌肇事逃逸陳男，陳辯稱車禍當時有下車問張林婦人，婦人說沒事才離開，他返家後和家人烤肉喝酒、才有酒氣，檢察官認定陳男涉肇逃，但是否酒駕致死仍無法確定、必須再追查，訊後無保請回。

嘉義縣消防局表示，昨天下午4時許接獲報案，到場發現患者躺在水溝中，身上無明顯外傷、額頭有撕裂傷，當時患者已無生命跡象、手已冰冷，但身體還有些許溫度，救護員立即AED電擊、CPR送醫急救，醫院急救治至下午5時許，由家屬辦理病危離院、返家後拔管。

在附近工作農民表示，車禍的產業道路相當偏僻，昨天下午約2到3點左右，曾看到1輛黑色自小客車行經該處，但婦人機車已被移到路旁，經過的人只看到受損機車沒看到婦人，直到3時許才發現婦人躺在另一側水溝中、立即報警。