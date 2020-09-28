影／熟女網交香港商人 公、婆互稱要借18萬警急阻

台中市林姓女子在今年間透過網路認識一名香港的張姓男子，張自稱是商人，雙方在網路以「老公、老婆」互稱，互動熱絡，林女在24日接獲張要求，以資金周轉不靈為由，希望林女轉帳港幣5萬元（台幣約18餘萬）到香港帳戶內，林女不疑，但行員機警，通知警方到場，判定是詐騙老哽，及時阻止林女匯款。

台中市第一警分局民權所24日下午1時許，接獲轄內中國信託銀行通報，38歲林姓女子向櫃台行員說明自己要以臨櫃匯款方式將港幣5萬元（合台幣18萬8千元）匯入一位網路認識的朋友的帳戶中，行員察覺有異便報請警方協助。

警員陳冠年、林珈瑄、江育呈接獲通報後，立刻趕赴現場了解，發現林女在今年在網路上認識一名自稱從商的張姓男子，兩人日以繼夜聊天，甚至以「老公、老婆」互稱，過程中張不斷描繪兩人未來的美好，讓林女逐漸深陷甜言蜜語之中。

張姓男子在24日向林女表示因為疫情關係，公司經營出現狀況，急需一筆5萬元港幣的資金周轉，並且一再向林女強調若沒有這一筆資金，他可能無法生活下去，同時跟林女提到若到時候公司轉虧為盈後，就會將該資金還給林女，也向林女「掛保證」，疫情趨緩後會前來台灣與林女團聚。

林女至銀行匯款時，向行員表示要匯款一筆5萬元港幣至香港帳戶，而且要分兩次匯款，同時林女臨櫃辦理匯款時不停察看手機，讓行員直覺有異而通報警方。

警方到場時，查詢林女所出示帳戶已是警示帳戶，最後在警方不厭其煩地說明下，林女打消匯款念頭。