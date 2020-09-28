高雄警自強活動浴室內跌倒 顱內出血傳出悲訊

高雄市警察局新興分局中正三路派出所薛姓警員參加派出所舉辦自強活動，昨天在苗栗的溫泉旅館疑因在浴室內跌倒自摔，傷到腦部導致顱內出血而身亡。消息今早傳回警分局，同仁嘆說，「薛是好好先生，脾氣好、個性佳，警界痛失英才」。

據了解，中正三路派出所昨天起出發自苗栗一帶，進行3天2夜的自強活動，沒想到昨晚，薛員（55歲）在溫泉飯店內用完餐後，即先返回臥房休息，11點多時，同房的友人返回時，才發現薛倒臥在浴室地上，已無生命跡象。

意外傳出，派出所王姓所長與數名同仁留在現場協助薛的親友處立後續治喪事宜，警分局一早收到訊息，氣氛低迷。有薛員的友人稱「薛個性木訥，但相當熱心，脾氣也很好」，聽聞噩耗，至今仍不敢置信。