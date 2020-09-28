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未保持距離 國道3安坑隧道5車連環撞

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

國道3號安坑隧道北上路段今天上午9時發生5車連撞事故，其中一名駕駛因不適送醫，所幸治療後無大礙，而車禍雖然一度造成回堵，不過在國道員警的疏導下，狀況也在10時許排除。

國道警步調查，這起事故的肇因是駕駛大貨車的劉姓男子（43歲）未保持安全車距，在隧道內追撞前方大貨車，導致前方大貨車及大貨車前方的貨車均追撞前車。另外，劉男後方的計程車因為閃避不及也追撞上去，因此形成5車連撞情形。

事發後，駕駛計程車的高姓男子因為頸部不適送醫，所幸檢傷後無大礙；警方進行酒測後，這起事故的所有駕駛均無酒駕情形，後續將依調查結果追究相關責任。

警方呼籲，用路人行車應遵守道路交通安全規則，與前車保持適當安全距離。依「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，車輛行駛高速公路或是快速道路的行車安全距離（公尺），小型車為車速除以2、大型車為車速減20公里，違者恐面臨3000元至6000元的罰鍰，以及記違規點數1點。

駕駛大貨車的劉姓男子（43歲）未保持安全車距，引發5車連撞事故。記者陳俊智／翻攝
駕駛大貨車的劉姓男子（43歲）未保持安全車距，引發5車連撞事故。記者陳俊智／翻攝

事故 國道 計程車

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