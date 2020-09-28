影／進口大陸牙膏卻標台灣製造 嘉聯總經理鞠躬道歉

嘉義縣水上鄉嘉聯實業公司今年4月遭高雄海關查獲，自大陸進口308萬餘條5公克牙膏，包裝軟管印製台灣地址，恐有標示不符嫌疑，被嘉義地檢署依法起訴，嘉聯總經理王榮可今天在台灣廠總部向社會大眾鞠躬道歉，並強調台灣銷售的牙膏全是台灣製作，期盼社會大眾給予自省及改善的機會。

王榮可表示，公司發現不符合政府規範時已全數退回中國，整體事件確實是他管理上的重大失誤，給個人和公司很大的教訓，更引起社會大眾及白人牙膏愛用者恐慌，僅代表公司向社會大眾表達十二萬分歉意。

王榮可曾表示，台灣飯店用的都是台灣裝填，公司原只是進口牙膏外包裝，因今年疫情停工一段時間，中國大陸工廠工人誤將牙膏都裝好了寄過來，同一個貨櫃中也有空軟管，管軟管上的地址有台灣地址，事後也將所有貨品退回中國大陸。

嘉義地檢署起訴書指出，嘉聯公司2010年在大陸廣東省中山市設立嘉聯公司中山廠，生產小包裝牙膏，今年4月將進口的308萬4000條5公克牙膏包裝，都虛偽印製「嘉聯白人」及台灣嘉義縣地址，且王於同次偵訊中，辯詞前後矛盾，認為王所述不可採信，依法起訴。