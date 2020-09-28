桃園男子酒駕彎道失控翻車 傷己還波及1車

桃園市29歲張姓男子昨晚開車從龜山往林口方向行駛，行經龜山區振興路795巷口前轉彎，疑因酒後開車，車速過快過彎不及，失控撞擊道路安全島翻覆對向車道，撞向對向陳姓駕駛轎車的擋風玻璃

破碎，張男左腳骨折及身體多處擦傷送醫，警方今天上午表示，酒測查出張男酒後開車肇事責任，警方依公共危險罪嫌函送檢方法辦。

張姓男子在振興路795巷口彎道肇事車禍發生後，網友以「天雨路滑意注意行車」將車禍PO在臉書「龜山生活通」社群，引起網友熱議，有的網友說，「又是XX貨櫃屋前彎道車禍」、也有網友說，那是很容易出車禍的彎道、行車小心。

警方表示，張姓男子駕駛轎車準備往林口方向行駛，行經振興路795巷口彎道，車速過快過彎閃避不及，失控撞上安全島翻覆對向車道，撞上往龜山的陳男，轎車擋風玻璃破碎，陳男受到驚嚇，幸好虛驚，但是張男骨折多處受傷卡在車內，消防員將他救出送醫治療，沒有生命危險。