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桃園男子酒駕彎道失控翻車 傷己還波及1車
桃園市29歲張姓男子昨晚開車從龜山往林口方向行駛，行經龜山區振興路795巷口前轉彎，疑因酒後開車，車速過快過彎不及，失控撞擊道路安全島翻覆對向車道，撞向對向陳姓駕駛轎車的擋風玻璃
破碎，張男左腳骨折及身體多處擦傷送醫，警方今天上午表示，酒測查出張男酒後開車肇事責任，警方依公共危險罪嫌函送檢方法辦。
張姓男子在振興路795巷口彎道肇事車禍發生後，網友以「天雨路滑意注意行車」將車禍PO在臉書「龜山生活通」社群，引起網友熱議，有的網友說，「又是XX貨櫃屋前彎道車禍」、也有網友說，那是很容易出車禍的彎道、行車小心。
警方表示，張姓男子駕駛轎車準備往林口方向行駛，行經振興路795巷口彎道，車速過快過彎閃避不及，失控撞上安全島翻覆對向車道，撞上往龜山的陳男，轎車擋風玻璃破碎，陳男受到驚嚇，幸好虛驚，但是張男骨折多處受傷卡在車內，消防員將他救出送醫治療，沒有生命危險。
張男酒測值高達0.97MG/L，超過法定標準0.25MG/L，目前張男住院治療。警方查出張男酒後開車肇事，將他依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。
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