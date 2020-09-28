全國掃黑 高雄警檢肅10名治平對象

高雄林姓男子成立「卡利」、「大立」2間線上簽賭公司，拐被害人王姓男子簽賭，直到王付不清欠債，在夥同6人強押他到新興區忠孝一路某大樓內凌虐，還向王的家屬叫囂追討債務；高市警方獲報後，持續跟監蒐證，直到23日下午到鳳山、小港等地，將林等7人拘提到案。

據了解，林等人成立簽賭公司，今年4月時以「賽車賭博」、「百家樂撲克」等與王男對賭，王欠下25萬元左右的債務，林等人為逼迫王還債，7月底時從苓雅區新光路將王強押上車，帶到新興區忠孝一路上某處大樓。

起先林男等7人，徒手、持棍棒不斷毆打王男，沒想到林見到王男頭破血流後，仍不放手，不僅將王身上皮夾內的現金一掃而空外，還要求王的親友籌措4萬2000元現金轉匯到林的銀行帳戶。

隔天，林男得手後，將王男載回王三民區的住家，向王父叫囂追討債務。高雄市警方獲報後，鎖定過去曾跟著綽號「鳳山一哥」洪姓男子的主嫌林男，23日下午時，持搜索票前往鳳山、新興、小港等地，將林等7人帶回。

警方另在現場起獲釘棍、信號彈、手銬、摺疊刀等物品。警詢後依賭博、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌將林男等人移送高雄地檢署偵辦。

另外，高雄市警察局刑警大隊偵二隊查獲以陸姓男子為首的犯罪集團，路等人在岡山區成立二手車店，藉買賣中古車、借款等，恐嚇、傷害被害人等；高市警方本月21日前網逮捕陸等9人，瓦解犯罪集團。

陳姓男子夥同友人，組犯罪集團，以強暴、脅迫等手段，甚至在楠梓區街頭犯下殺人未遂等案件，21日時遭警方逮捕7人。

謝姓男子則組擄鴿集團，今年4月起在高雄架設高架網攔截鴿子飛行，藉此以1到2萬元代價向鴿主恐嚇取財，只要鴿主拒絕付款，就將鴿子殺害，21日時警方拘提謝等6人，另查扣現金25萬元。