影／七旬婦被控搭霸王車 兒子急解釋：媽媽患失智

台中市七旬陳姓婦人在24日下午欲搭計程車返回西區三民路的住處，未料抵達後，不管怎麼翻找都找不到錢包，計程車司機誤認為婦人是想搭霸王車，因此將婦人載到派出所，並請警方處理，警方調查發現，陳婦已被家人通報為失蹤人口，趕緊通知陳婦兒子到所，陳婦兒子付清車資後解釋，母親有罹患失智，並非故意不付錢。

台中市第一警分局西區所警員羅任昌24日下午備勤時，有一名司機急忙跑進派出所，指控車內七旬陳姓婦人搭車不付錢，想搭「霸王車」。

司機表示，陳姓婦人在北屯區松竹路上車，表示要到西區三民路的住處，抵達該處時，發現陳婦身上沒錢付車資，希望警方可以協助處理。

警員聽完計程車司機敘述後，前往計程車調查，發現陳婦不斷在背包中翻找，警員一邊安撫陳婦，一邊請她進派出所坐著，再慢慢找錢。

陳婦進派出所後，依舊很緊張不斷翻找包包，念念有詞「平常不會這樣的阿，怎麼會找不到」。

警員查詢陳姓婦人身分後，發現陳婦已被家人通報為失蹤人口，有輕微失智狀況，立刻聯絡陳婦兒子到所內，陳婦兒子一到派出所後，便先趕緊將母親的車資付清，並與計程車司機道歉，因為母親有輕微失智的狀況，所以不是故意不付車資的，也相當感謝警方的協助，沒有誤會母親是想坐霸王車的嫌犯。