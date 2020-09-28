水產行惡劣超車遭網民號召「買水產」警方連夜設巡邏箱

高雄市阿蓮區一家水產行貨車在88快速道路與大型重機騎士發生擦撞事故，貨車司機行徑引發網友「出征」，預計今天下午3點要到水產行「買水產」，今天凌晨即有多輛大型重機到場勘查地形。水產行今天大門緊閉未營業，高市湖內警分局連夜設置巡邏箱，並派員不定時維持秩序，呼籲網民保持理性，不要因此觸法。

9月26日下午，一輛登記在阿蓮區水產行的貨車行走台88快速道路從屏東往高雄方向行駛，小貨車在萬丹路段與一輛大型重機發生擦撞事故，貨車疑從路肩超車時側撞大型重型機車，騎士因此倒地翻滾3圈，過程被後車行車記錄器拍下，PO網引發論戰。

因水產行一度在網路留言反駁，內容引發大型重機車友不滿，開始號召網友今天下午3點到阿蓮這處水產行「買水產」。

水產行位處偏僻鄉間小路旁，鄰近住家少，警方昨晚得知訊息加強巡邏。警方指出，今天凌晨1點25分，約有7、8名車友在工廠前徘徊，經詢問表示要來勘查地形以利繪製地圖，員警勸導後離去，沒有發生衝突。