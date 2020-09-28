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水產貨車撞翻重機扯不讓路遭砲轟 警將依法開罰
屏東萬丹一名鄭姓男子（29歲）騎乘黃牌重機沿著台88線潮州往高雄方向行駛，豈料在快速道路17.2K處時，遭到駕駛小貨車的蔡姓男子（41歲），從右側遭路肩超車側撞，所幸，鄭並無生命危險，但蔡的行徑不僅警方將依法開罰，網友今天紛紛撻伐貨車所屬的水產行。
據了解，鄭男騎乘黃牌重機於26日下午3時許，沿著台88線潮州往高雄方向行駛，豈料，在快速道路17.2K處時，遭到駕駛小貨車的蔡男，從右側遭路肩超車側撞，隨後鄭男倒地翻滾3圈，造成身上多處擦傷，路過民眾見狀立刻報警處理。
警方獲報到場，向兩人施作酒測值均為0，事故後鄭男意識清楚，送醫治療後並無生命危險。經警方調查，兩人皆無未裝設行車記錄器，所幸，有行經此處的熱心民眾提供行車記錄器影像還原案發經過。
警方透過監視器畫面，發現該蔡男駕駛的小貨車有「惡意逼車行為」及明顯「違規行駛路肩」等行為，將依法開罰。
另外，本次事故，蔡男的嚴重危險駕駛行為，警方將他依犯刑法第304條強制罪，以及妨害公眾往來安全罪函送。
蔡男駕駛小貨車的行徑，事後也遭網友PO網，立刻引起熱議，由於該貨車隸屬於高雄某水產行，因此，第一時間該水產行在貼文中回應「是重機不讓路，不是我們逼他車。」隨即引起網友砲轟，隨後才轉變態度貼文道歉。
即使今天凌晨該水產行於臉書粉絲專頁貼文認錯，但仍有3千多名網友，不服店家做法，持續撻伐店家。目前網友也在PTT肉搜該店家，還有網友在Dcard上反諷「這家水產店送貨速度極快」、臉書除了「爆料公社」，也有其他網友陸續發文譴責。
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