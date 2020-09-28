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影／男子慢速闖紅燈逆向撞車落跑 頭份警方以車追人
苗栗縣頭份市區昨天下午4點半左右交通繁忙時段，一輛轎車突然闖紅燈，逆向撞上對面車道停等紅燈的休旅車，再波及一輛轎車，造成被撞車子駕駛及3歲女兒輕傷，肇事駕駛下車後棄車落跑，頭份警察分局以車追人，將通知車主到案說明。
警方初步調查，頭份市自強路、信義路、中央路口昨天下午4點半左右，一輛轎車從信義路口闖紅燈，車速緩慢直過自強路，其他車輛紛紛閃避，轎車到人行穿越道前加速衝撞中央路口停等紅燈的休旅車，休旅車受到衝撞後，再後退波及後方小轎車，肇事轎車與休旅車的車頭受損，造成2人輕傷。
熱心路人詢問肇事駕駛有無喝酒，肇事駕駛沒有回答，下車後自稱要去醫院直接離開，在場民眾都傻眼，案由警方進一步處理中。
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