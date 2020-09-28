兒時食指也被兔子咬斷 他「從逃避到當猜謎」述心路歷程

桃園一間牧場日前發生一歲男童手指遭小白兔咬斷的事件，最後斷指仍未能尋回，家長自責沒盡到看顧責任。一名同樣被兔子咬斷手指的網友回文，呼籲家長應好好教導兒子如何面對未來外人的提問和異樣眼光。

桃園市中壢「羊世界」牧場25日發生男童被兔子咬斷手指意外，一歲多的男童在媽媽沒注意的情況下，將手伸入圍籬接觸兔子，左手小指被最前面一節被咬斷，後來也找不回斷指。孩童的母親自責沒盡到照顧的責任。「羊世界」強調兔子是養在有圍籬的非開放式園區，並有告示牌請遊客不要把手伸進去。

中壢「羊世界」牧場傳出兔子咬斷小男童手指意外。 中央社

一名有同樣經驗的網友在PTT發文，他表示自己在幾十年前小時候也遭兔子咬斷手指，而且斷的還是右手食指。從小就很排斥被人看到斷指，會遭到異樣眼光還會一直被問東問西，又不好意思說是被兔子咬斷的，即使老實說了也會被認為是扯謊。

一名網友說小時候手指也被兔子咬掉。圖取自PTT

但他漸漸調適心情，已經可以當作趣事或以及與別人互動的話題，像他都把這個提問當作猜謎遊戲，要對方猜是被什麼動物咬斷的，讓人猜一百次都不會中。

他建議這名男童的家長不用自責，可以教導兒子一套好玩的說詞來與他人互動，不要逃避這個話題；另外他也說斷在小指對生活不會有太大影響，像他是斷在食指影響較大，因此無法用右手轉螺絲。

網友表示：「好正能量的文」、「希望男童爸爸看的到，教孩子怎麼面對同儕真的很重要」、「推你的正面思考，想必也是經歷一番辛苦」。