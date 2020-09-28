影／八旬阿嬤遭假警察詐騙上當 急匯238老本警攔阻
彰化縣八旬林姓老婦人接獲詐騙集團以假檢警手法行詐，騙她銀行帳戶個資遭盜用涉及刑案、洗錢為由，要求她將帳戶內所有的錢交給法院保管，不然所有的錢都會被法院凍結，還會被管收坐牢，老婦人聽到嚇傻，25日連忙到台銀員林分行解200萬元定存，並提領38萬元現金，準備將老本交給詐團，幸好行員發現，趕緊通知警方到場，才保住阿嬤老本。
保七總隊第一大隊在25日獲報，彰化縣85歲林姓老婦人在台銀員林分行辦理匯款時，因一次要提領38萬現今，並解除定存200萬，一共238萬，因行員發現，老婦人從來沒有領過這麼多錢，手上還拿著一張寫著「假警察交代的匯款帳戶字條」，引起行員注意，通報派駐銀行的警員。
老婦人起初面對警方詢問，不發一語，因為詐團不斷交代老婦人，絕對不能和別人說這些錢是要交給法院的，不然會罪加一等，但保七警員及台銀行員不斷溝通下，老婦人才說「有很多警察都在找我，台北、台中、雲林都有」。
保七警員與台銀行員一聽到「警察」、「法院」等關鍵字，立即阻止老婦人解約匯款，並不斷拿出案例向老婦人耐心解釋說明，都是詐騙的手法，老婦人才恍然大悟，感謝保七警員與台銀人員幫她保住238萬養老金。
保七總隊在此特別呼籲，檢警、司法單位不會隨便把人抓起來關，更不會監管你的帳戶及金錢 。接到「警調單位」、「凍結帳戶」等詐騙電話，請撥打165或110查證，勿因一時慌張而匯（交）款損失財物。
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