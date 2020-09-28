貨車超車撞翻重機 水產行強硬嗆「他不讓路」被砲轟到道歉

重機騎士遭右方貨車超車碰撞。圖取自臉書 一名重機騎士騎在88快速道路上，遭一台水產行的小貨車逼車、超車和碰撞，害騎士摔車倒地。水產行一開始還不認錯，被網友砲轟後態度放軟，在粉專道歉並承諾會補償騎士。

有網友在臉書社團貼出一段驚險影片，一名重機騎士26日下午騎在台88線快速道路，一輛小貨車從路肩超車，開到重機右側與之並排，並側面碰撞害騎士摔車倒地。騎士地上翻滾幾圈後，自己趕緊爬到一旁以免被後方來車撞上，當時左側車道還有一台大型聯結車，現場狀況相當驚險。

重機騎士遭右方貨車超車碰撞。圖取自臉書 重機騎士倒地，趕緊爬到路旁。圖取自臉書

後面驕車見狀趕緊靠邊停下車關心騎士，並幫忙打電話報警。轎車駕駛把行車紀錄器影像上傳社群網站，不少網友直呼這根本蓄意殺人。

網友肉搜出肇事貨車隸屬於高雄一間水產行，水產行駕駛一開始態度強硬，還在臉書稱「是重機不讓路，不是我們逼他車」，引發不少不滿網友湧入洗版砲轟。該水產行一度被罵到關閉粉專，今天凌晨貼出一篇道歉文，表示知道錯了，會盡最大誠意和能力彌補騎士。

受害騎士也在臉書PO文並貼出全身傷痕累累的照片，他大嘆台灣的道路路權道德觀念很差勁，並說自己早就在內車道了，對方則是從國道三號匝道匯入台88線，打方向燈後直接切入他的路線，他按喇叭提醒，就遭到對方整路逼車，從後方追上硬從路肩超車並撞他。即使水產行說願意賠償，但身上的皮肉傷難道是金錢可衡量的？