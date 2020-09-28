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要命飆速！彰化縣道139線降速限 從50降到40公里

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

位在八卦山稜線的彰化縣道139線大彰路，因各途景觀優美，除了是知名自行車路線外，更吸引重機族及超跑馳騁，卻常發生車禍事故，儘管設有固定測速桿，假日更有警網密集取締超速，但今年到今仍發生189件車禍，其中3件3人死亡，彰化縣政府因此決定將大彰路交通事故最頻繁的台74線路口至瑩光橋路段，速限由50公里調降為40公里，並公告今年10月21日起正式實施。

根據彰化縣警察局交通隊統計，今年1月至今，彰化縣道139線大彰路領發生189件車禍事故，其中A1（造成人員當場或24小時內死亡）計發生3件、死亡3人，A2類（人員受傷）131件、受傷156人，A3類(財損)也有56件，尤其在9月6日下午，1名男大學生騎乘重機車行經縣道139線20公里處時，突失控自摔滑行至對向車道，遭對向大貨車未及煞車閃避輾過，傷重不治，更引發各界討論是否調降139線速限的聲浪。

縣警局交通隊表示，縣道139線交通事故要肇事原因為超速行駛及跨越雙黃線違規駛入來車道，而目前的速限不分汽機車均是時速50公里，經路權機關彰化縣政府重新會勘決定，將縣道139線交通事故最頻繁的大彰路，從台74線路口至瑩光橋路段，速限由50公里調降為40公里，自今年10月21日起正式實施，即日起到10月20日為宣導期。

縣警局交通隊隊長林世明表示，配合縣道139線路權機關彰化縣政府調降路段速限為40公里，警方除運用網路媒體加強宣導民眾周知外，特別強調宣導期間執法並非空窗期，在該路段測速照相取締超速仍維持原速限50公里規定，至10月21日起正式實施後，再配合速限調降，調整取締標準，請駕駛人遵循速限規定行駛。

林世明表示，縣警察局局長許錫榮對於縣道139線道路行車安全非常重視，指示交通隊與轄區彰化分局共同履勘檢視，除強化縣道139線19至23公里間易肇事路段道路交通安全外，並擇定彰化市東外環進入139線路口、螢光橋前南投往彰化方向、20公里等處，設置太陽能LED「慢」字標誌牌面，及附掛「易肇事路段」警示牌面，希望藉由標誌牌面LED主動式發光特性，提醒駕駛人注意，達到降低交通事故的目的。

彰化縣政府決定將大彰路交通事故最頻繁的台74線路口至瑩光橋路段，速限由50公里調降為40公里，並公告今年10月21日起正式實施，路面已畫設有速限標識。照片／交通隊提供
彰化縣政府決定將大彰路交通事故最頻繁的台74線路口至瑩光橋路段，速限由50公里調降為40公里，並公告今年10月21日起正式實施，路面已畫設有速限標識。照片／交通隊提供
照片／交通彰化縣道139線大彰路因沿途景觀優美，常見超跑成群結隊前往馳騁，但從今年10月21日起，大彰路速限從由50公里調降為40公里，駕駛人必須特別留意。照片／交通隊提供
照片／交通彰化縣道139線大彰路因沿途景觀優美，常見超跑成群結隊前往馳騁，但從今年10月21日起，大彰路速限從由50公里調降為40公里，駕駛人必須特別留意。照片／交通隊提供
彰化縣道139線大彰路因沿途景觀優美，常見大型大機成群結隊前往馳騁，但從今年10月21日起，大彰路速限從由50公里調降為40公里，駕駛人必須特別留意。照片／交通隊提供
彰化縣道139線大彰路因沿途景觀優美，常見大型大機成群結隊前往馳騁，但從今年10月21日起，大彰路速限從由50公里調降為40公里，駕駛人必須特別留意。照片／交通隊提供
彰化縣政府決定將大彰路交通事故最頻繁的台74線路口至瑩光橋路段，速限由50公里調降為40公里，並公告今年10月21日起正式實施，並已設有速限標識。照片／交通隊提供
彰化縣政府決定將大彰路交通事故最頻繁的台74線路口至瑩光橋路段，速限由50公里調降為40公里，並公告今年10月21日起正式實施，並已設有速限標識。照片／交通隊提供
彰化縣道139線大彰路因沿途景觀優美，常見超跑成群結隊前往馳騁，但從今年10月21日起，大彰路速限從由50公里調降為40公里，駕駛人必須特別留意。照片／交通隊提供
彰化縣道139線大彰路因沿途景觀優美，常見超跑成群結隊前往馳騁，但從今年10月21日起，大彰路速限從由50公里調降為40公里，駕駛人必須特別留意。照片／交通隊提供

事故 車禍

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