要命飆速！彰化縣道139線降速限 從50降到40公里

位在八卦山稜線的彰化縣道139線大彰路，因各途景觀優美，除了是知名自行車路線外，更吸引重機族及超跑馳騁，卻常發生車禍事故，儘管設有固定測速桿，假日更有警網密集取締超速，但今年到今仍發生189件車禍，其中3件3人死亡，彰化縣政府因此決定將大彰路交通事故最頻繁的台74線路口至瑩光橋路段，速限由50公里調降為40公里，並公告今年10月21日起正式實施。

根據彰化縣警察局交通隊統計，今年1月至今，彰化縣道139線大彰路領發生189件車禍事故，其中A1（造成人員當場或24小時內死亡）計發生3件、死亡3人，A2類（人員受傷）131件、受傷156人，A3類(財損)也有56件，尤其在9月6日下午，1名男大學生騎乘重機車行經縣道139線20公里處時，突失控自摔滑行至對向車道，遭對向大貨車未及煞車閃避輾過，傷重不治，更引發各界討論是否調降139線速限的聲浪。

縣警局交通隊表示，縣道139線交通事故要肇事原因為超速行駛及跨越雙黃線違規駛入來車道，而目前的速限不分汽機車均是時速50公里，經路權機關彰化縣政府重新會勘決定，將縣道139線交通事故最頻繁的大彰路，從台74線路口至瑩光橋路段，速限由50公里調降為40公里，自今年10月21日起正式實施，即日起到10月20日為宣導期。

縣警局交通隊隊長林世明表示，配合縣道139線路權機關彰化縣政府調降路段速限為40公里，警方除運用網路媒體加強宣導民眾周知外，特別強調宣導期間執法並非空窗期，在該路段測速照相取締超速仍維持原速限50公里規定，至10月21日起正式實施後，再配合速限調降，調整取締標準，請駕駛人遵循速限規定行駛。