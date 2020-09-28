麥擱撞了！西濱鳳鼻限高門架 又遭大車撞歪毀損

又被撞了！鳳鼻尾隧道北上主線入口限高架上個月才遭拖板車撞擊，本月26日晚上10點多又被大貨車撞，除門架受損外，上方的號誌更因此掉落損壞，造成交通中斷，經施工人員緊急交維改道並在隔天上午將號誌更換完成，西濱北工處已報警追查中。

西濱北工處表示，儘管在隧道北上入口前，提醒限高4.6米的告示牌已有10多面，但超高車輛駕駛明知所裝載貨物高度超過4.6米，也知道路口及隧道內皆有錄影設備，仍選擇破壞入口限高架也要闖入隧道內，除造成隧道內消防管線破裂、隧道頂部裝載11.4KV高壓電的纜線架遭拉脫、施工人員疲於奔命外，更讓廣大的用路人處於危險境地中。

西濱北工處指出，隧道內的高壓電纜線縱橫密布於隧道上方，11.4KV的高壓電是家用110V的100倍，一旦纜線遭拉扯破皮致高壓電壓外洩，那將是非常致命的災難，完全沒有人能夠承受的起，「難道真要事件發生再來究責檢討疏失嗎？」

西濱北工處說，很遺憾這種可以預見一旦發生便是嚴重災難的事，雖然經過多次宣導及提醒但仍然被很多人無視，且除了超高車輛，更有超寬車輛的破壞，23日一輛超寬車輛也將北上主線65k+400至65k+300，將近100多米的金屬防眩板逐一擊落，現場南北二向金屬殘片掉落滿地，但肇事車輛逃逸無蹤，導致後方來往車輛爆胎。