情侶吵架他當和事佬 結果肚子竟中一槍送醫

潘姓男子開槍被逮。記者王駿杰/攝影 一名39歲潘姓男子27日晚間10點在新竹市區一家超商外和女友發生爭吵，雙發拉扯時被一名周姓路人撞見，好心上前當和事佬勸架，不料男子疑不滿路人多管閒事，竟掏出改造手槍朝對方肚子開一槍，隨後躲進租屋處，警方獲報後立刻出動快打警力趕抵，不到一小時就將男子逮捕，起獲槍彈；遭槍擊的路人所幸送醫後無礙。

新竹市消防局指出，27日晚間10點接獲民眾報案，超商外疑有人打架，救護人員趕到場發現一名男子肚子上有槍傷，立刻給予三角巾固定包紮止血，隨後送醫，所幸對方意識清楚，生命跡象穩定，還能清楚說明事發經過。