聽新聞
test
0:00 / 0:00
情侶吵架他當和事佬 結果肚子竟中一槍送醫
一名39歲潘姓男子27日晚間10點在新竹市區一家超商外和女友發生爭吵，雙發拉扯時被一名周姓路人撞見，好心上前當和事佬勸架，不料男子疑不滿路人多管閒事，竟掏出改造手槍朝對方肚子開一槍，隨後躲進租屋處，警方獲報後立刻出動快打警力趕抵，不到一小時就將男子逮捕，起獲槍彈；遭槍擊的路人所幸送醫後無礙。
新竹市消防局指出，27日晚間10點接獲民眾報案，超商外疑有人打架，救護人員趕到場發現一名男子肚子上有槍傷，立刻給予三角巾固定包紮止血，隨後送醫，所幸對方意識清楚，生命跡象穩定，還能清楚說明事發經過。
警方獲報，派出大批警力圍捕開槍男子的住處，以擴音器針對大樓逐層搜索，之後將其逮捕，起獲改造手槍一把、6顆子彈，警詢後依殺人未遂、槍砲等罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言