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情侶吵架他當和事佬 結果肚子竟中一槍送醫

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

潘姓男子開槍被逮。記者王駿杰/攝影
潘姓男子開槍被逮。記者王駿杰/攝影
一名39歲潘姓男子27日晚間10點在新竹市區一家超商外和女友發生爭吵，雙發拉扯時被一名周姓路人撞見，好心上前當和事佬勸架，不料男子疑不滿路人多管閒事，竟掏出改造手槍朝對方肚子開一槍，隨後躲進租屋處，警方獲報後立刻出動快打警力趕抵，不到一小時就將男子逮捕，起獲槍彈；遭槍擊的路人所幸送醫後無礙。

新竹市消防局指出，27日晚間10點接獲民眾報案，超商外疑有人打架，救護人員趕到場發現一名男子肚子上有槍傷，立刻給予三角巾固定包紮止血，隨後送醫，所幸對方意識清楚，生命跡象穩定，還能清楚說明事發經過。

警方獲報，派出大批警力圍捕開槍男子的住處，以擴音器針對大樓逐層搜索，之後將其逮捕，起獲改造手槍一把、6顆子彈，警詢後依殺人未遂、槍砲等罪嫌移送法辦。

警方獲報，派出大批警力圍捕開槍男子的住處，以擴音器針對大樓逐層搜索，之後將開槍男子逮捕。記者王駿杰翻攝自臉書
警方獲報，派出大批警力圍捕開槍男子的住處，以擴音器針對大樓逐層搜索，之後將開槍男子逮捕。記者王駿杰翻攝自臉書

新竹 超商 槍擊

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