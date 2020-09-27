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紅色彈力繩扣住背包 澄清湖男女雙屍緊貼浮出水面

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市澄清湖湖面今天下午驚見兩具浮屍，一對年約50歲的男女一前一後貼在一起，兩人背包內各放著一顆大石頭，且背包被紅色彈力繩扣住，臉部浮腫無法辨識面貌，身上也未攜帶證件。警方表示，死者身上未見明顯外傷，也沒有遺書，兩人被紅色彈力繩緊扣在一起，殉情意味濃，身分待調查釐清。

今天傍晚四點多，一名機車騎士行經鳥松區環湖路，在距離路面十幾公尺的水面驚見疑似浮屍的漂流物，警消打撈上岸發現一男一女兩具屍體貼在一起，這對男女年約五十幾歲，男前女後各揹一個登山背包，包內發現一塊直徑約卅公分的大石頭，左右各用一條紅色彈力繩扣住背包，所以浮出水面時沒有分開。

警方調查，這對男女衣物完整、四肢沒有明顯外傷，背包內只有石頭沒有其他物品，身上也沒有證件，兩人上半身穿著休閒T恤，初步沒有發現身上有明顯特徵，屍體浮腫難辨識面貌，浮出處可能不是落水處，澄清湖湖面寬廣，不排除男女順著水流從園區內漂流到外圍被人發現。

坊間流傳，死時身上若用紅繩綁住，緣分可延續至下輩子，兩名死者用兩條紅色彈力繩固定住兩人背包，警方研判殉情的可能性高。警方表示，兩名死者身上沒有明顯外傷，均背著裝石頭的背包，死意堅決，身分與死因還要進一步調閱路口監視器釐清，後續報請橋頭地檢署相驗。

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高雄市澄清湖面今天下午驚見兩具浮屍，一對頭髮花白的男女一前一後貼在一起，背包內各放著一顆大石頭，警研判殉情可能性高。記者徐白櫻／翻攝
高雄市澄清湖面今天下午驚見兩具浮屍，一對頭髮花白的男女一前一後貼在一起，背包內各放著一顆大石頭，警研判殉情可能性高。記者徐白櫻／翻攝
澄清湖驚見浮屍，一對中年男女緊貼一起浮出水面，背包內各放著一顆大石頭，左右還有兩條紅色彈力繩固定住背包。記者徐白櫻／翻攝
澄清湖驚見浮屍，一對中年男女緊貼一起浮出水面，背包內各放著一顆大石頭，左右還有兩條紅色彈力繩固定住背包。記者徐白櫻／翻攝

澄清湖 屍體 高雄市

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