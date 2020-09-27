快訊

一張圖秒懂中秋連假天氣 何時變天降雨降溫看這裡

被懷疑太靠近日本領海 我漁船在釣魚台12浬遭日船擦撞

影／現役女兵機車路考「暴衝」摔傷 過程PO網引發熱議

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

21歲陳姓現役女兵昨天在苗栗監理站參加機車路試補考，不料在通過平交道左轉彎時壓線，隨後突然失控「暴衝」撞到考場的柱子重摔倒地，雙手受傷送醫，影片被PO上臉書社團，引起網友熱烈討論；苗栗監理站指出，這名考照者先前已參加2次路考未通過，昨天是第3次路考，不料發生意外，過去在路考過程中很少發生這種情況。

陳姓女兵參加普通重機路考摔傷，右手骨折、左手腕也錯位變形，經消防局救護車送往苗栗市大千綜合醫院，後來又轉送桃園地區的軍醫院治療， 她路考自摔的影片事後被PO上「重機車友─ 各區路況、天氣回報中心」、「爆廢公社」等臉書社團，引起網友熱議，有人懷疑是油門線卡死，也有人認為是太緊張，但也有一些網友留言嘲諷。

苗栗縣消防局救護人員說，趕到現場時傷患倒地，雙手因受傷嚴重變形，送醫途中意識清楚。

苗栗監理站副站長邱垂章表示，這名考照者預約路考補考，昨天上午由同事陪同至監理站，以借來的普通重型機車參加路考，她起步後直線平衡到平交道停等都正常，但轉彎要到兩段左轉科目時壓線，隨後出現加油門失控衝撞的情況，主考官第一時間上前查看並通報站內人員協助，同時打119請救護車將她送醫，苗栗警分局隨後也派員到監理站處理事故，機車車損由她的同事和車主協調。

邱垂章表示，站方人員曾到醫院慰問，下午5點下班前再打電給她的同事表達關切，得知對方已轉往桃園的軍醫院，以往在路考現場發生這種意外的情況很少見 。

陳姓女兵昨天在苗栗監理站參加機車路試補考，不料在通過平交道左轉彎時壓線，隨後突然失控「暴衝」撞到考場的柱子重摔倒地。圖／擷自臉書社團「爆廢公社公開版」
陳姓女兵昨天在苗栗監理站參加機車路試補考，不料在通過平交道左轉彎時壓線，隨後突然失控「暴衝」撞到考場的柱子重摔倒地。圖／擷自臉書社團「爆廢公社公開版」

路考 監理站 爆廢公社

延伸閱讀

海軍女兵與已婚士官艦上性行為被判刑 通姦除罪改判免訴

影／平交道事故司機稱柵欄放下僅三秒 台鐵稱違規闖入

小貨車闖平交道遭區間車撞爛 新埔=通霄雙向列車延誤

彰化北斗鎮首辦機車考照 鎮民免跑遠路稱讚方便

相關新聞

高公局頭份行控設備機房大火 濃煙竄天

高公局位於苗栗縣頭份市廣興里的交控設備機房今天下午5點時發生大火，苗栗縣消防局據報趕往灌救，在傍晚近6點將火勢撲滅，現場...

值勤擅離崗位開道救嬰 國道警：坦然接受處罰

南投一名林姓女子今年7月間與丈夫開車行經國道三號雲林段途中，滿周歲的兒子突然抽蓄，他們趕緊駛進國道警察局第八公路警察大隊...

影／現役女兵機車路考「暴衝」摔傷 過程PO網引發熱議

21歲陳姓現役女兵昨天在苗栗監理站參加機車路試補考，不料在通過平交道左轉彎時壓線，隨後突然失控「暴衝」撞到考場的柱子重摔...

捕螃蟹失蹤 34歲余姓男子找到了

海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所今天近中午接獲漁民通報，永興泊地執檢點約1公里處蚵架下方發現一具大體，海巡人員隨即前往...

桃園一牧場兔子咬斷男童小指 找不到沒機會接回母自責

桃園市中壢「羊世界」牧場25日發生小朋友被兔子咬斷手指頭意外，目擊的網友在網路上述說過程，相當心疼，表示孩童的母親很自責...

桃園街頭鬥毆網友PO文引熱議 15印尼移工酒醉滋事

桃園市網友今天上午在臉書社群PO文，昨天深夜桃園火車站有一群人在鬥毆，「真恐怖」! 引發網友熱議。警方擔心網友誤傳鬧大，...

山壁崩塌屋後磚牆被巨石砸出大洞 屋主嘆怎麼住人

基隆市中山區中山一路241巷民宅後方山壁，今早發生土石崩塌，巨石砸中民宅牆壁，砸出一個大洞，所幸房內沒人，無人傷亡。中山...

台中兩校食物中毒案 尚有1女學生住院

台中市文華和衛道兩中學昨傳出74名學生食物中毒，經就醫，目前僅1名女學生因先前已感冒，抵抗力較弱仍住院，其餘均已返家。據...

影／車禍現場共8輛卻通報7車追撞？ 驚悚撞擊影片曝光

新北市台64線快速道路往新店方向的八里路段，上午10時45分傳出連環追撞車禍，現場明明就有8輛車被撞壞，警方和消防局卻都...

7旬翁吃饅頭噎住 消防員哈姆立克法鬼門關前搶人

即刻救援！高雄市消防局大昌分隊隊員黃冠棠、林詩蘋昨在分隊值班時，遇上一名7旬的林姓老翁因被饅頭噎住呼吸困難，黃員2人立即...

暖警開道救回1歲嬰遭記過 幼童母親：盼義舉獲鼓勵

南投一名林姓女子昨天在臉書爆料公社發文，指出7月18日晚間8時許，和先生帶著滿周歲的小兒子，準備從南投出發前往台南，途中...

影／台64線7車追撞4人傷 八里端向東管制通行

新北市台64線東西向快速道路約6.1公里往新店方向的八里路段，上午10時45分傳出7輛車追撞事故，導致往東方向全線交通中...

熱門新聞

桃園一牧場兔子咬斷男童小指 找不到沒機會接回母自責

影／高雄澄清湖發現一男一女兩具浮屍 背包內裝石頭

警開道送急病童就醫遭處分 國道警：助民會獎勵

台彩店員偷下注賓果慘輸 用這招讓店家1年買單213萬

日本保安廳公務船衝撞蘇澳籍漁船 船首受損人平安

影／武界壩釣客游泳失蹤 晚間在水管橋尋獲遺體

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。