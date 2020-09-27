影／現役女兵機車路考「暴衝」摔傷 過程PO網引發熱議
21歲陳姓現役女兵昨天在苗栗監理站參加機車路試補考，不料在通過平交道左轉彎時壓線，隨後突然失控「暴衝」撞到考場的柱子重摔倒地，雙手受傷送醫，影片被PO上臉書社團，引起網友熱烈討論；苗栗監理站指出，這名考照者先前已參加2次路考未通過，昨天是第3次路考，不料發生意外，過去在路考過程中很少發生這種情況。
陳姓女兵參加普通重機路考摔傷，右手骨折、左手腕也錯位變形，經消防局救護車送往苗栗市大千綜合醫院，後來又轉送桃園地區的軍醫院治療， 她路考自摔的影片事後被PO上「重機車友─ 各區路況、天氣回報中心」、「爆廢公社」等臉書社團，引起網友熱議，有人懷疑是油門線卡死，也有人認為是太緊張，但也有一些網友留言嘲諷。
苗栗縣消防局救護人員說，趕到現場時傷患倒地，雙手因受傷嚴重變形，送醫途中意識清楚。
苗栗監理站副站長邱垂章表示，這名考照者預約路考補考，昨天上午由同事陪同至監理站，以借來的普通重型機車參加路考，她起步後直線平衡到平交道停等都正常，但轉彎要到兩段左轉科目時壓線，隨後出現加油門失控衝撞的情況，主考官第一時間上前查看並通報站內人員協助，同時打119請救護車將她送醫，苗栗警分局隨後也派員到監理站處理事故，機車車損由她的同事和車主協調。
邱垂章表示，站方人員曾到醫院慰問，下午5點下班前再打電給她的同事表達關切，得知對方已轉往桃園的軍醫院，以往在路考現場發生這種意外的情況很少見 。
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