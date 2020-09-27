值勤擅離崗位開道救嬰 國道警：坦然接受處罰

南投一名林姓女子今年7月間與丈夫開車行經國道三號雲林段途中，滿周歲的兒子突然抽蓄，他們趕緊駛進國道警察局第八公路警察大隊古坑分隊求援，值班的陳姓警員見事態緊急離開值班台，為林等人開道，林女兒子送醫治療後無大礙，但陳因擅離職守被記1小過，林女昨天獲知後登門求情，網友也紛紛為警員聲援；古坑分隊表示，值班台必須看管槍彈等重要裝備，若發生重大情事後果不堪設想，但陳為民服務，隊部會給予陳員行政獎勵。

林女昨在臉書「爆料公社」發文指出，當時她與先生計畫帶小孩回台南，沒想到孩子身體莫名抽蓄且呈僵硬，他們心急如焚，途經古坑分隊向警方求助，但隊上因沒有救護人員，陳員建議趕緊前往醫院，不過夫妻非當地人，陳員立即駕警車為他們開道，僅花10多分鐘抵達大林慈濟醫院，及時搶救孩子。

林女說，孩子經醫師確診為熱痙攣，治療後順利出院返家，她因工作忙碌而淡忘此事，不料事隔2個月，卻獲知陳員因此事被記過處分的消息，她昨天與丈夫赴隊部求情，但沒遇到陳員。

「不希望受他幫助，反成害他的人」，林女表示，擅離崗位著實犯了很嚴重的錯誤，但陳員當下的做法，需要鼓勵，否則日後誰還敢出手相救呢，望警局能思量讓陳員「功過相抵」。

整起事件在網路上引起網友熱議，許多網友也紛紛為陳員聲援，望在「情、理、法」前提下，能讓陳員「功過相抵」，讓他的良善之舉獲得鼓勵。

古坑分隊表示，事發當時隊上僅陳員在值班台，陳有請在外巡邏的同仁返隊支援，當時因小孩狀況嚴重，且同仁返程需要一些時間，因此他才決定駕車開道，協助林女夫妻就醫。

古坑分隊指出，陳員擔服的勤務須管理槍彈等重要裝備，值班台無人看守，若發生重大情事後果難以預料，因此經警察局開會決議，依據「執行值班勤務作業程序」規範記小過1支；陳員為民服務之舉，隊部將呈報警局，由上級依「警察人員獎懲標準」據行為事實給予相對獎勵。