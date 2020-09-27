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值勤擅離崗位開道救嬰 國道警：坦然接受處罰

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

南投一名林姓女子今年7月間與丈夫開車行經國道三號雲林段途中，滿周歲的兒子突然抽蓄，他們趕緊駛進國道警察局第八公路警察大隊古坑分隊求援，值班的陳姓警員見事態緊急離開值班台，為林等人開道，林女兒子送醫治療後無大礙，但陳因擅離職守被記1小過，林女昨天獲知後登門求情，網友也紛紛為警員聲援；古坑分隊表示，值班台必須看管槍彈等重要裝備，若發生重大情事後果不堪設想，但陳為民服務，隊部會給予陳員行政獎勵。

林女昨在臉書「爆料公社」發文指出，當時她與先生計畫帶小孩回台南，沒想到孩子身體莫名抽蓄且呈僵硬，他們心急如焚，途經古坑分隊向警方求助，但隊上因沒有救護人員，陳員建議趕緊前往醫院，不過夫妻非當地人，陳員立即駕警車為他們開道，僅花10多分鐘抵達大林慈濟醫院，及時搶救孩子。

林女說，孩子經醫師確診為熱痙攣，治療後順利出院返家，她因工作忙碌而淡忘此事，不料事隔2個月，卻獲知陳員因此事被記過處分的消息，她昨天與丈夫赴隊部求情，但沒遇到陳員。

「不希望受他幫助，反成害他的人」，林女表示，擅離崗位著實犯了很嚴重的錯誤，但陳員當下的做法，需要鼓勵，否則日後誰還敢出手相救呢，望警局能思量讓陳員「功過相抵」。

整起事件在網路上引起網友熱議，許多網友也紛紛為陳員聲援，望在「情、理、法」前提下，能讓陳員「功過相抵」，讓他的良善之舉獲得鼓勵。

古坑分隊表示，事發當時隊上僅陳員在值班台，陳有請在外巡邏的同仁返隊支援，當時因小孩狀況嚴重，且同仁返程需要一些時間，因此他才決定駕車開道，協助林女夫妻就醫。

古坑分隊指出，陳員擔服的勤務須管理槍彈等重要裝備，值班台無人看守，若發生重大情事後果難以預料，因此經警察局開會決議，依據「執行值班勤務作業程序」規範記小過1支；陳員為民服務之舉，隊部將呈報警局，由上級依「警察人員獎懲標準」據行為事實給予相對獎勵。

陳的同仁透露，陳員今年約25歲，從警近4、5年，陳員自知工作流程有疏失，對於賞罰沒有任何意見，坦然接受一切，「藉此次經驗，未來也會警惕自己更加留意勤務作業方式」。

林姓女子夫妻獲知陳姓警員遭記過難過萬分，昨天特別赴隊部求情盼「功過相抵」，古坑分隊表示會給予陳員行政獎勵。記者陳苡葳／攝影
林姓女子夫妻獲知陳姓警員遭記過難過萬分，昨天特別赴隊部求情盼「功過相抵」，古坑分隊表示會給予陳員行政獎勵。記者陳苡葳／攝影
國道警察局第八隊古坑分隊一名陳姓警員出手相助入隊求援的林姓女子夫妻，及時搶救患熱痙攣的孩子。記者陳苡葳／攝影
國道警察局第八隊古坑分隊一名陳姓警員出手相助入隊求援的林姓女子夫妻，及時搶救患熱痙攣的孩子。記者陳苡葳／攝影

警察 爆料公社

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