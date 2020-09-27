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影／澄清湖男女雙屍 警方研判殉情可能性高

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

今天下午4點許，高雄市澄清湖水面有民眾發現一男一女兩具浮屍，年紀約50歲，兩名死者身上背包都裝有石頭。警方初步研判，殉情可能性高，死者身分仍在查證，現場沒發現交通工具與遺書。

仁武警分局偵查隊長陳嘉宏說，兩名死者衣著完整，是在環湖道路旁被發現，手上綁有紅色彈力繩，繫住兩人右手上臂，男生背包在前頭，女生背包在後面，背包裡裝有石頭，疑似要讓身體下沉，殉情可能性高。

警方判斷兩人落水前，仍能自由行動，不像他殺或加上自殺，殉情可能性高。兩具屍體已經變形浮腫，研判已死亡一段時間。警方表示，目前死者身分不明，相關細節仍在查證中。

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澄清湖中的雙屍，死者的背包。圖／仁武警分局提供
澄清湖中的雙屍，死者的背包。圖／仁武警分局提供
澄清湖撈上來的雙屍，死者的背包。圖／仁武警分局提供
澄清湖撈上來的雙屍，死者的背包。圖／仁武警分局提供
澄清湖發現男女浮屍，警方初步研判，殉情可能性高。記者徐白櫻／攝影
澄清湖發現男女浮屍，警方初步研判，殉情可能性高。記者徐白櫻／攝影
澄清湖發現男女浮屍，警方初步研判，殉情可能性高。記者徐白櫻／攝影
澄清湖發現男女浮屍，警方初步研判，殉情可能性高。記者徐白櫻／攝影

澄清湖 屍體

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