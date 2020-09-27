桃園一牧場兔子咬斷男童小指 找不到沒機會接回母自責

桃園市中壢「羊世界」牧場25日發生小朋友被兔子咬斷手指頭意外，目擊的網友在網路上述說過程，相當心疼，表示孩童的母親很自責，覺得沒盡到照顧的責任，不知道回去如何向先生交代。

「羊世界」對外說明時強調兔子不是養在開放式園區，有圍籬，而且基於其他縣市發生過兔子咬傷遊客意外，園區有告示牌請遊客不要把手伸進去，意外發生時工作人員也幫忙處理和聯絡救護車。桃園市消防局表示，被咬傷手指頭的小男童不到2歲，經過初步治療包紮後意識清楚並送醫，小朋友左手小指被最前面一節被咬斷，現場沒找到斷指。

意外發生後，「羊世界」再加強預防。一名目擊的網友當天下午帶著孩子餵鴿子，看著對面媽媽帶這名孩童，心理還想小男童真可愛，沒想到不到3點的時候發生意外，疑似男童在媽媽沒注意的情況下手伸入圍籬接觸兔子被咬傷，痛得哇哇叫，引來其他人注意，一直到小朋友送醫後大家都幫忙找斷指，但就是沒找到。

根據桃園市政府觀光導覽網站資料，「羊世界」牧場成立於1992年，是桃園市生產羊乳、羊肉的專業牧場。牧場規畫有庭園餐廳、DIY教室、池塘釣青蛙、餵羊吃草、小小攀岩區等，是親子同樂遊憩及用餐好去處。