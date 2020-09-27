桃園街頭鬥毆網友PO文引熱議 15印尼移工酒醉滋事

桃園市網友今天上午在臉書社群PO文，昨天深夜桃園火車站有一群人在鬥毆，「真恐怖」! 引發網友熱議。警方擔心網友誤傳鬧大，警方今天中午表示，外籍移工在桃園火車站追逐鬧事，警方趕到現場帶回印尼籍移工15人偵訊，查出移工因為酒後起口角衝突，引爆拉扯、追逐鬥毆情事，警方訊後依違反社維法罪嫌函送法辦。

警方指出，網友PO文桃園火車站前鬧事，警方立即出動快打部隊趕到現場，逮捕滋事的印尼籍移工15人，全部帶回偵訊，查出移工都是印尼籍移工，休假聚集喝酒中引起口角爭吵，雙方多人爆發拉扯、追逐、追打情事，有的移工居間勸阻，無人受傷。

警方逐一登記15名移工資料，口角鬧事雙方最後以現場無人受傷為由，均表示不願提出告訴，警方偵訊告誡不得滋擾生事後，將15名印尼籍移工依社維法罪嫌函送桃園地檢署偵辦，今天通知該群移工僱主將15人領回管理。