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山壁崩塌屋後磚牆被巨石砸出大洞 屋主嘆怎麼住人

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市中山區中山一路241巷民宅後方山壁，今早發生土石崩塌，巨石砸中民宅牆壁，砸出一個大洞，所幸房內沒人，無人傷亡。中山區公所下午勘查發現，山壁上的碎裂石塊有可能再崩落，安排屋內3人暫住親人家中，以防不測。

中山區公所經建課長林賢家說，民宅臨鄰山壁，且未施作擋土牆。確保人命安全是救災首要工作，因仍有落石疑慮，所以協調屋內3人先搬離。接著會先在山壁覆蓋帆布，防止雨水持續沖刷，再查明崩塌地點是公有地或私有地，聯嚮地主釐清權責，清理土石及善後。

受災戶是2層樓磚造樓房，屋主姓吳，弟弟住1樓，哥哥夫婦住2樓，3樓頂加蓋神明廳。吳姓弟弟說，早上7時半左右他還在睡覺，突然聽到巨大聲響，躺在床上以為地震引發爆炸，趕緊起身走出房門查看，結果看到已故父親生前住的房間，牆壁破了一個大洞，屋內還有石塊，慶幸目前沒人居住。

「真的很恐怖」，吳的嫂嫂表示，丈夫因中風領有身心障礙手冊，早上聽到轟然巨響，感覺連房子都會搖晃，嚇到腿都軟了。等到恢復平靜，她看到牆壁被砸破，不知該怎麼辦，這樣要怎麼住人？

吳姓兄弟說，已在當地住60多年，第一次遇到山壁土石崩落，除了牆壁被砸穿，石塊落進屋內，2樓屋外通往3樓的樓梯護牆受損，屋後蓄水池也被土石掩埋，盼市府協助清除落石。

基隆市議員張秉鈞災後到現場查看，指砸進屋內的巨石，很難靠住戶人力搬運，要求市府權責單位協助清除，並一併處理山壁的危險石塊，確保住戶安全。

基隆市中山區中山一路241巷一戶民宅，屋後山壁今早崩塌，山坡上仍有石塊可能崩落。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中山區中山一路241巷一戶民宅，屋後山壁今早崩塌，山坡上仍有石塊可能崩落。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中山區中山一路241巷一戶民宅，屋後山壁今早崩塌，巨石砸中民宅牆壁，砸出一個大洞。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中山區中山一路241巷一戶民宅，屋後山壁今早崩塌，巨石砸中民宅牆壁，砸出一個大洞。記者邱瑞杰／攝影

基隆 崩塌 中風

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