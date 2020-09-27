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台中兩校食物中毒案 尚有1女學生住院

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市文華和衛道兩中學昨傳出74名學生食物中毒，經就醫，目前僅1名女學生因先前已感冒，抵抗力較弱仍住院，其餘均已返家。據指出，因文華高中有兩名女學生25日當晚未在學校吃晚餐也有食物中毒情形，因此學校研判，出事的不見得就是25日的晚餐，所幸都有依規定留有3天份的食物檢體，到底是那一餐出問題，最後可由食品藥物安全處檢驗出來。

食安處是昨天上午約7時、10時30分分別接獲市府教育局通報，指文華高中43名住宿學生，和衛道中學31名住宿學生有食物中毒情形，且都食用同一家餐盒工廠供應晚餐後，因此前往兩校採樣調查，並勒令出問題的餐盒廠暫停作業，教育局也立即啟動備援機制，改由協力廠商供餐，以確保供餐安全無虞。

食安處說明，已派員採集食餘、環境及人體檢體，以釐清造成學生身體不適原因；初步調查了解，兩校住宿生9月24日及25日晚餐均由該餐盒廠供餐，學生分別曾於24日晚間9時及25日晚間10時出現腸胃不適等症狀。

食安處指出，相關採檢正送驗中，檢驗結果最快4周後出爐，若食餘檢體檢出病原菌，將依違反食安法第15條及同法第44條，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，將依違反食安法第49條，移送司法偵辦。

台中市食品藥物安全處已派員採集食餘、環境及人體檢體，以釐清造成學生身體不適原因。圖／台中市食品藥物安全處提供
台中市食品藥物安全處已派員採集食餘、環境及人體檢體，以釐清造成學生身體不適原因。圖／台中市食品藥物安全處提供

食安 中毒

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