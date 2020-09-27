影／車禍現場共8輛卻通報7車追撞？ 驚悚撞擊影片曝光

車禍現場共有8輛車，警方和消防局卻都通報是7車追撞，原來是二次事故。記者林昭彰／翻攝 新北市台64線快速道路往新店方向的八里路段，上午10時45分傳出連環追撞車禍，現場明明就有8輛車被撞壞，警方和消防局卻都通報是「7輛車追撞事故」，其中甚至包含「3輛拖吊車」，太不尋常。原來這是場二次車禍。

今天早上天雨路滑，台64高架道路發生連環追撞造成4人受傷，初步趕抵救援的警察和消防隊均通報是2輛砂石車、2輛自小客、3輛拖吊車共7車追撞事故。

但現場明明就有2輛砂石車、3輛拖吊車、2輛小轎車、1輛休旅車共8車因撞擊受損，尤其拖吊車通常為交通事故「救援車輛」，怎會有3輛同時撞在一起成為「肇事車輛」，未免太不尋常。

後經查證，該路段最早是因為發生2輛小轎車擦撞事故，共有3輛拖吊車趕抵現場，封閉外側車道實施救援，其中1輛轎車已經被吊掛到拖吊車後車斗，另1輛轎車正在吊掛作業中，現場只剩內側1線車道維持通行。

當時後方車流仍然滿多，經過事故路段紛紛減速通行，但是外側車道有1輛砂石車速度過快，來不及減速，它先追撞前方1輛休旅車去推撞另1輛砂石車，自己再往前衝進作業中的拖吊車群，釀成二次事故。

全部8輛車，其中1輛轎車因為已經停在拖吊車車斗上，並未在二次事故當中再受波及，因而未被計算入內，所以警方和消防局才會都通報是7車追撞事故。

這起事故造成東向交通完全中斷，直到下午1時33分才全數拖吊移置，清理路面完畢，恢復通行。整起事故肇因與過程，警方還要調閱相關影像，進一步調查釐清。

車禍現場共有8輛車，警方和消防局卻都通報是7車追撞。記者林昭彰／翻攝