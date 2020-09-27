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7旬翁吃饅頭噎住 消防員哈姆立克法鬼門關前搶人

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導

即刻救援！高雄市消防局大昌分隊隊員黃冠棠、林詩蘋昨在分隊值班時，遇上一名7旬的林姓老翁因被饅頭噎住呼吸困難，黃員2人立即對林翁施以「哈姆立克法」，順利將林翁從鬼門關前搶救回來。

據了解，昨天中午時，林翁（76歲）由林的兒子開車載出門，但林在車上吃饅頭時，意外被饅頭噎住，呼吸困難。林的兒子見狀想起三民區大順路上不遠處就有消防局大昌分隊，於是加速驅車前往求救。

「拜託各位隊員救救我爸爸！」林翁的兒子一進入消防分隊，黃冠棠、林詩蘋立即上前救援，當時林翁張口、表情猙獰，雙手不斷抓住喉嚨神極相當痛苦。

黃2人判斷林翁是異物哽塞，馬上對林實施「哈姆立克法」，數個循環之後，讓噎在喉中的饅頭順利排出，將林翁搶救回，讓林翁的兒子連聲感謝。

消防員黃建棠是大昌分隊的高級救護技術員，另一位林員則是中級救護技術員，2人在危急狀況下，能快速判斷並做出完善處置，讓林翁不至於腦部缺氧，甚至出現呼吸停止狀況，專業能力深獲長官肯定。

高雄市消防局大昌分隊隊員黃冠棠、林詩蘋昨在分隊值班時，遇上一名7旬的林姓老翁因被饅頭噎住呼吸困難，黃員2人立即對林翁施以「哈姆立克法」，順利將林翁從鬼門關前搶救回來。記者邱奕能／翻攝
高雄市消防局大昌分隊隊員黃冠棠、林詩蘋昨在分隊值班時，遇上一名7旬的林姓老翁因被饅頭噎住呼吸困難，黃員2人立即對林翁施以「哈姆立克法」，順利將林翁從鬼門關前搶救回來。記者邱奕能／翻攝
高雄市消防局大昌分隊隊員黃冠棠、林詩蘋昨在分隊值班時，遇上一名7旬的林姓老翁因被饅頭噎住呼吸困難，黃員2人立即對林翁施以「哈姆立克法」，順利將林翁從鬼門關前搶救回來。記者邱奕能／翻攝
高雄市消防局大昌分隊隊員黃冠棠、林詩蘋昨在分隊值班時，遇上一名7旬的林姓老翁因被饅頭噎住呼吸困難，黃員2人立即對林翁施以「哈姆立克法」，順利將林翁從鬼門關前搶救回來。記者邱奕能／翻攝

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