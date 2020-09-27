暖警開道救回1歲嬰遭記過 幼童母親：盼義舉獲鼓勵

南投一名林姓女子昨天在臉書爆料公社發文，指出7月18日晚間8時許，和先生帶著滿周歲的小兒子，準備從南投出發前往台南，途中行經國道3號古坑段時，小孩身體出現異狀，當下立即轉進古坑分隊求助，當時一名值班陳姓員警表示隊內無救護人員，應立即送往就近醫院治療，多方考量後為林女一家開道，約10多分鐘到達大林慈濟醫院，所幸該童經急救後已無恙，不過林女表示，事後得知陳員被依擅離職守遭記過處分很難過，古坑分隊則表示，陳員為民服務之舉會另予行政獎勵。

林姓女子在網路上發文指出，事發當時原與先生計畫帶小兒子回台南，卻沒想到孩子在半途中發生異狀，身體莫名抽蓄且呈僵硬狀態，令心急如焚的雙親不知如何是好，焦急的「一直歇斯底里地叫著孩子名字」。

當時他們正好行經國道3號古坑分隊，二話不說直奔求援，但隊上僅有一名陳姓員警及另一名值班人員，陳員當下表示沒有急救人員，恐需把握時間前往醫院救治，由於林女一家人非當地人，人生地不熟，慌張之餘也很擔憂無法在第一時間趕到醫院，幸陳員考量事態緊急，立即為他們開道，僅10多分鐘就幫林女一家抵達大林慈濟醫院。

林女說，孩子出院返回南投又住院一周，且她回到工作崗位後開始忙碌，逐漸淡忘陳員相助的事，因此特別發文感謝員警的幫忙，且當時一到院，醫護人員已在外面等候，立即接手為孩子急救，醫師確診為熱痙攣，幸經治療後身體已無大礙。

事隔2個月，林女獲知陳員被依擅離職守遭記過處分感到意外，但也表示「希望大家看到是美好的出發點，擅離崗位著實犯了很嚴重的錯誤，但陳姓員警當下的做法，我覺得需要嘉獎鼓勵，不然日後遇到了，誰還敢出手相救呢？」

整起事件在網路上引起網友熱議，「警察不就是要幫助人民的嗎？希望大家一起幫忙好警察平反。」「救人第一，陳員做得好，應該要被嘉獎才是！」「事有輕重緩急，希望此文能發揮作用，幫得到這樣的好員警。」望在「情理法」前提下能「功過相抵」，讓善警的義舉獲鼓勵。