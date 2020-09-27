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暖警開道救回1歲嬰遭記過 幼童母親：盼義舉獲鼓勵

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

南投一名林姓女子昨天在臉書爆料公社發文，指出7月18日晚間8時許，和先生帶著滿周歲的小兒子，準備從南投出發前往台南，途中行經國道3號古坑段時，小孩身體出現異狀，當下立即轉進古坑分隊求助，當時一名值班陳姓員警表示隊內無救護人員，應立即送往就近醫院治療，多方考量後為林女一家開道，約10多分鐘到達大林慈濟醫院，所幸該童經急救後已無恙，不過林女表示，事後得知陳員被依擅離職守遭記過處分很難過，古坑分隊則表示，陳員為民服務之舉會另予行政獎勵。

林姓女子在網路上發文指出，事發當時原與先生計畫帶小兒子回台南，卻沒想到孩子在半途中發生異狀，身體莫名抽蓄且呈僵硬狀態，令心急如焚的雙親不知如何是好，焦急的「一直歇斯底里地叫著孩子名字」。

當時他們正好行經國道3號古坑分隊，二話不說直奔求援，但隊上僅有一名陳姓員警及另一名值班人員，陳員當下表示沒有急救人員，恐需把握時間前往醫院救治，由於林女一家人非當地人，人生地不熟，慌張之餘也很擔憂無法在第一時間趕到醫院，幸陳員考量事態緊急，立即為他們開道，僅10多分鐘就幫林女一家抵達大林慈濟醫院。

林女說，孩子出院返回南投又住院一周，且她回到工作崗位後開始忙碌，逐漸淡忘陳員相助的事，因此特別發文感謝員警的幫忙，且當時一到院，醫護人員已在外面等候，立即接手為孩子急救，醫師確診為熱痙攣，幸經治療後身體已無大礙。

事隔2個月，林女獲知陳員被依擅離職守遭記過處分感到意外，但也表示「希望大家看到是美好的出發點，擅離崗位著實犯了很嚴重的錯誤，但陳姓員警當下的做法，我覺得需要嘉獎鼓勵，不然日後遇到了，誰還敢出手相救呢？」

整起事件在網路上引起網友熱議，「警察不就是要幫助人民的嗎？希望大家一起幫忙好警察平反。」「救人第一，陳員做得好，應該要被嘉獎才是！」「事有輕重緩急，希望此文能發揮作用，幫得到這樣的好員警。」望在「情理法」前提下能「功過相抵」，讓善警的義舉獲鼓勵。

對於陳員的懲處，古坑分隊表示，陳員擔服7月18日晚間8時至12時值班勤務，負責駐地安全維護、械彈及其他重要裝備保管，林女約於9點23分至值勤台報案，稱小孩發生嚴重抽搐，請求協助引導就醫，由於該時段無小隊長或警員備勤，陳員未即時向在分隊幹部報告遞補值班，處置失當；加上駕車離開駐地，致值勤台無人看守，經警察局開會決議，依據「執行值班勤務作業程序」作業內容第3點第2款規定「處理事故時，應有人代理，不得擅離職守」記過1次；而協助民眾就醫為民服務部分，會依為民服務相關規定予以行政獎勵。

南投一名林姓女子昨在網路發文感謝國道公路警察古坑分隊員警開道，出手相救熱痙攣的兒子。圖／翻攝自臉書爆料公社
南投一名林姓女子昨在網路發文感謝國道公路警察古坑分隊員警開道，出手相救熱痙攣的兒子。圖／翻攝自臉書爆料公社

古坑 警察 離職

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