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影／台64線7車追撞4人傷 八里端向東管制通行
新北市台64線東西向快速道路約6.1公里往新店方向的八里路段，上午10時45分傳出7輛車追撞事故，導致往東方向全線交通中斷，共有4人受傷分別送往淡水馬偕、北市新光、林口長庚醫院，均暫無生命危險。
初步了解，當時正在下雨，2輛砂石車、2輛小轎車、3輛拖吊車連環追撞，導致主線2個車道完全阻斷，消防隊獲報立即趕往搶救，7輛事故車共4人受傷，意識都清醒分別送醫。
蘆洲警分局派遣八里分駐所3員、成州派出所2員、交通分隊2員等共7名警力到場協助排除路況並疏導車流，從台北港端上匝道的車流一律提早從觀音山引道下橋改走五股區凌雲路下山銜接市區道路。
目前交通仍持續管制中，警方呼籲從桃園、林口、八里方向的駕駛人提前改道，先不要上台64線，等候警廣通知路況。
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