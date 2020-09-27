快訊

中秋國慶連假出門避塞！高乘載管制時段、路段看這裡

影／台64線7車追撞4人傷 八里端向東管制通行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台64線7車追撞4人傷 八里端向東管制通行

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市台64線東西向快速道路約6.1公里往新店方向的八里路段，上午10時45分傳出7輛車追撞事故，導致往東方向全線交通中斷，共有4人受傷分別送往淡水馬偕、北市新光、林口長庚醫院，均暫無生命危險。

初步了解，當時正在下雨，2輛砂石車、2輛小轎車、3輛拖吊車連環追撞，導致主線2個車道完全阻斷，消防隊獲報立即趕往搶救，7輛事故車共4人受傷，意識都清醒分別送醫。

蘆洲警分局派遣八里分駐所3員、成州派出所2員、交通分隊2員等共7名警力到場協助排除路況並疏導車流，從台北港端上匝道的車流一律提早從觀音山引道下橋改走五股區凌雲路下山銜接市區道路。

目前交通仍持續管制中，警方呼籲從桃園、林口、八里方向的駕駛人提前改道，先不要上台64線，等候警廣通知路況。

台64線快速道路東向的八里路段發生7輛車追撞事故，目前管制通行。記者林昭彰／翻攝
台64線快速道路東向的八里路段發生7輛車追撞事故，目前管制通行。記者林昭彰／翻攝
台64線快速道路東向的八里路段發生7輛車追撞事故，目前管制通行。記者林昭彰／翻攝
台64線快速道路東向的八里路段發生7輛車追撞事故，目前管制通行。記者林昭彰／翻攝

八里 車禍

延伸閱讀

台東婦人酒駕幸未釀死 台11線富山路段追撞3車後翻覆

影／8旬男無照開車疑暴衝撞小黃 3女剛下車躲過一劫

影／中山高嘉義路段貨櫃車、大貨車追撞 一司機不治

中山高台南後壁南下化學槽車疑追撞貨櫃車1重傷送醫

相關新聞

影／台64線7車追撞4人傷 八里端向東管制通行

新北市台64線東西向快速道路約6.1公里往新店方向的八里路段，上午10時45分傳出7輛車追撞事故，導致往東方向全線交通中...

45年義消生涯 林建豪獲頒獎牌：退而不休

「消防工作是志業」擔任義勇消防人員45年的林建豪，今天光榮退休，雲林縣消防局在今年義勇消防人員年資標獎牌典禮中，特頒獎牌...

旗津漲潮2男看「摩西分海」受困 海巡急救援

海巡署南部分署第五岸巡隊26日晚間接獲通報，在旗津海水浴場外離岸堤有2名男子因漲潮受困，岸巡隊啟動救援機制，以充氣式救生...

影／基隆山壁崩塌砸穿民宅牆壁 屋主心驚幸無傷亡

基隆市中山區中山一路241巷的山壁今早發生土石崩塌，有土石衝破民宅牆壁，砸出一個洞，幸未造成人員傷亡。

記錯捷運站找不到機車以為失竊 熱心女警協助尋回

台北市文山二警分局萬盛派出所，日前接獲報案，一名羅姓男子自稱前一日將機車停放在萬隆捷運站出口附近，隔天他要騎車時卻找不到...

台南市東區轎車轉彎陽光刺眼 撞死直行騎腳踏車老人

台南市東區東平路、莊敬路口，昨天下午發生轎車撞死腳踏車老人意外。警方調查，魏姓男子駕駛轎車行經此路口左轉彎時，涉嫌撞上騎...

影／九旬阿嬤離家70公尺「腳麻」警開車送回家

台中市九旬林姓阿嬤前天到佛堂念佛後，搭計程車返家，未料計程車司機提早讓她下車，但阿嬤一下車後就沒有力氣走回家，雖然只有離...

影／兩兒分頭跑追到小的丟了大的 暖警助父尋童

台中市黃姓男子21日帶兩個年僅3歲、2歲的兒子到公園散步，未料兩個兒子愛玩，分別往不同方向跑走，黃只好跑去追趕小兒子，沒...

影／東北季風掀浪 綠島昨單日20人潛水客差點游不回

隨著時序入秋，每年9月底台灣周邊東北季風逐漸增強，也使用得台灣東部海域掀浪，昨天台東縣離島綠島不平靜，一天內就發生2件共...

少女被超商同事性騷又逼迫到家裡玩 呂秋遠怒：告他

臉書粉專「靠北超商2.0」有一名超商女工讀生發文，指她被大夜班員工性騷擾，還威脅到對方家裡玩，讓她每天上班都很痛苦。網友...

廣角鏡／餅店趕出貨 轎車來攪局

高雄鳳山糕餅名店「呷百二」適逢中秋節，九月廿四晚間準備出貨，沒想到店外一名婦人駕車撞上店面，貨物禮盒散落一地，未造成傷亡...

正新橡膠溪州廠大火 PM2.5瞬間飆高

全球知名輪胎製造公司、正新橡膠溪州廠昨天失火，消防員約一小時撲滅火勢，有四名員工輕微嗆傷，彰縣環保局發現鄰近微型感測器偵...

熱門新聞

金門傳出校園暴力 老師被激怒情緒失控毆打學生

影／武界壩釣客游泳失蹤 晚間在水管橋尋獲遺體

新北疑汽車暴衝撞5輛汽機車 3傷2命危

開電腦驚見老公和女網友性愛片 人妻心痛提告獲賠75萬

少女被超商同事性騷又逼迫到家裡玩 呂秋遠怒：告他

台東婦人酒駕幸未釀死 台11線富山路段追撞3車後翻覆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。