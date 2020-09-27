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45年義消生涯 林建豪獲頒獎牌：退而不休
「消防工作是志業」擔任義勇消防人員45年的林建豪，今天光榮退休，雲林縣消防局在今年義勇消防人員年資標獎牌典禮中，特頒獎牌感謝林建豪幾近一生的奉獻；另外也頒發166面年資標獎牌予義消人員，感佩他們秉持專業、勇氣與堅持，不遺餘力地推動消防工作。
雲林縣109年義勇消防人員年資標獎牌典禮，今天在消防局舉行，縣長張麗善親頒獎牌，肯定義消兄弟姊妹多年來在災害搶救、防火宣導及緊急救護上的付出，包括擁有45年資歷的義消總隊副總長林建豪，服務滿35年的副總幹事翁建富、幹事鄭志雄，及口湖分隊副分隊李家發，及資歷30年、25年、20年、15年和10年共167位義消受獎人員。
1975年加入義消行列的林建豪，憶起當年在農村社會入行的契機，他說，「民風純樸的年代，看到哪邊失火，就往哪邊衝，一心只想著救災、打火」，就和街坊鄰居一同擔任義消至今，經歷過韋恩颱風、921大地震等大小災難洗禮，從基層隊員做起，歷任分隊長、副大隊長及副總隊長等職務，人生最精華的年代都奉獻給消防。
卸下副總隊長職務的林建豪，「退而不休」將轉任義消技術顧問，提供義消、志工消防工作諮詢，林建豪的二兒子也繼承父親衣缽，加入義消行列，傳承「一日義消，終身義消」的精神理念，致力推動防火救災。
「救災是出生入死的工作，謝謝您們保護人民的生命財產安全！」張麗善表示，義消人員不論災害搶救工作、緊急救護及火災預防、乃至於平時教育訓練等表現傑出，為了提升消防救災人員的安全，縣府將持續精進各項專業裝備及提高保險額度，讓救災義消、急救現場的鳳凰救護義消，與負責防災防火知識傳遞的防火宣導義消，獲得最佳安全保障。
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