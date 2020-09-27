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旗津漲潮2男看「摩西分海」受困 海巡急救援
海巡署南部分署第五岸巡隊26日晚間接獲通報，在旗津海水浴場外離岸堤有2名男子因漲潮受困，岸巡隊啟動救援機制，以充氣式救生艇將受困民眾救起，其中一人腳部受傷，送旗津醫院包紮後大礙。
26日晚間7點左右，第五岸巡隊接獲通報指出，在旗津海水浴場外離岸堤有2名民眾因漲潮受困，亟待救援。第五岸巡隊立即通報所轄中和、旗后、中興等安檢所啟動救援機制，旗津消防分隊隊員也投入救援行列，因通報受困位置為淺灘地形，原短短100公尺可徒步走至離岸堤，當時受漲潮影響，水深約為1公尺，救難人員評估現場環境後，決定採充氣式救生艇投入救援，將受困民眾救援上岸。經初步檢傷，其中一名男子腳部受傷，後送旗津醫院包紮後無礙。
南部分署第五岸巡隊表示，旗津海水浴場近年養灘有成，設置的離岸堤在退潮時，會出現「摩西分海」般奇景，加上周邊設置多處裝置藝術景觀，成為打卡熱點。戲水、賞景民眾因一時疏忽或未查覺潮汐海流變化，往往將自身陷於險境，提醒民眾至海邊戲水或從事海上遊憩時，務必慎選有配置救生員的海域，注意自身安全，並留意周遭環境變化。
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