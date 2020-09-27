聽新聞
test
0:00 / 0:00
記錯捷運站找不到機車以為失竊 熱心女警協助尋回
台北市文山二警分局萬盛派出所，日前接獲報案，一名羅姓男子自稱前一日將機車停放在萬隆捷運站出口附近，隔天他要騎車時卻找不到，員警耐心調閱監視器後，羅男突然想起是自己記錯機車停放位置，最終順利尋回機車。
萬盛派出所警員陳于真備勤時，羅姓男子神色慌張地走進派出所，表示前一日上午將機車停放在捷運站附近，後來卻找不到，擔心是失竊只好向警方求助，陳員分析羅男使用機車習慣後，研判應是羅男記錯機車停放位置。
陳員先到萬隆站周邊找尋卻沒有結果，返回派出所陪同羅男調閱周邊監視器，尋找羅男最後騎乘機車身影，近2小時的調閱過程，羅男猛然想起，自己記錯了捷運站，最後是在景美捷運站後方巷子停車格找到機車，羅男尷尬地向陳員道謝。
警方提醒大眾，汽機車不見的報案時有所聞，但許多案件在釐清後，才發現只是記錯位置，警方提供小撇步，只要利用平常攜帶的手機，在停車後拍下停車位置及周遭環境，就能幫助回想並加速找到自己愛車的時間。萬一遭竊，也能提供警方相關資訊，方便即時調閱相關監視器畫面，縮短偵辦時間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言