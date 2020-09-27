記錯捷運站找不到機車以為失竊 熱心女警協助尋回

台北市文山二警分局萬盛派出所，日前接獲報案，一名羅姓男子自稱前一日將機車停放在萬隆捷運站出口附近，隔天他要騎車時卻找不到，員警耐心調閱監視器後，羅男突然想起是自己記錯機車停放位置，最終順利尋回機車。

萬盛派出所警員陳于真備勤時，羅姓男子神色慌張地走進派出所，表示前一日上午將機車停放在捷運站附近，後來卻找不到，擔心是失竊只好向警方求助，陳員分析羅男使用機車習慣後，研判應是羅男記錯機車停放位置。

陳員先到萬隆站周邊找尋卻沒有結果，返回派出所陪同羅男調閱周邊監視器，尋找羅男最後騎乘機車身影，近2小時的調閱過程，羅男猛然想起，自己記錯了捷運站，最後是在景美捷運站後方巷子停車格找到機車，羅男尷尬地向陳員道謝。