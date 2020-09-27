快訊

才痛失三浦春馬又失去竹內結子 網翻出兩人合照惹鼻酸

傳蛋黃酥代購價飆到2000 彰化不二坊凌晨1點就有人排隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

記錯捷運站找不到機車以為失竊 熱心女警協助尋回

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

北市文山二警分局萬盛派出所，日前接獲報案，一名羅姓男子自稱前一日將機車停放在萬隆捷運站出口附近，隔天他要騎車時卻找不到，員警耐心調閱監視器後，羅男突然想起是自己記錯機車停放位置，最終順利尋回機車。

萬盛派出所警員陳于真備勤時，羅姓男子神色慌張地走進派出所，表示前一日上午將機車停放在捷運站附近，後來卻找不到，擔心是失竊只好向警方求助，陳員分析羅男使用機車習慣後，研判應是羅男記錯機車停放位置。

陳員先到萬隆站周邊找尋卻沒有結果，返回派出所陪同羅男調閱周邊監視器，尋找羅男最後騎乘機車身影，近2小時的調閱過程，羅男猛然想起，自己記錯了捷運站，最後是在景美捷運站後方巷子停車格找到機車，羅男尷尬地向陳員道謝。

警方提醒大眾，汽機車不見的報案時有所聞，但許多案件在釐清後，才發現只是記錯位置，警方提供小撇步，只要利用平常攜帶的手機，在停車後拍下停車位置及周遭環境，就能幫助回想並加速找到自己愛車的時間。萬一遭竊，也能提供警方相關資訊，方便即時調閱相關監視器畫面，縮短偵辦時間。

女警陳于真熱心幫民眾找回機車。記者廖炳棋／翻攝
女警陳于真熱心幫民眾找回機車。記者廖炳棋／翻攝

捷運 北市

延伸閱讀

捷運站借不到手機充電線襲警 妙齡女涉妨害公務遭起訴

買飲料糾紛罵警「王O蛋」還踢女警下體 被判拘役30天

未鄰捷運站的大學享多項交通優惠 高市MeN Go進校園

「九頭身壁咚女警」熱心協尋手機 男市民寫感謝函請警局敘獎

相關新聞

旗津漲潮2男看「摩西分海」受困 海巡急救援

海巡署南部分署第五岸巡隊26日晚間接獲通報，在旗津海水浴場外離岸堤有2名男子因漲潮受困，岸巡隊啟動救援機制，以充氣式救生...

影／基隆山壁崩塌砸穿民宅牆壁 屋主心驚幸無傷亡

基隆市中山區中山一路241巷的山壁今早發生土石崩塌，有土石衝破民宅牆壁，砸出一個洞，幸未造成人員傷亡。

台南市東區轎車轉彎陽光刺眼 撞死直行騎腳踏車老人

台南市東區東平路、莊敬路口，昨天下午發生轎車撞死腳踏車老人意外。警方調查，魏姓男子駕駛轎車行經此路口左轉彎時，涉嫌撞上騎...

記錯捷運站找不到機車以為失竊 熱心女警協助尋回

台北市文山二警分局萬盛派出所，日前接獲報案，一名羅姓男子自稱前一日將機車停放在萬隆捷運站出口附近，隔天他要騎車時卻找不到...

影／九旬阿嬤離家70公尺「腳麻」警開車送回家

台中市九旬林姓阿嬤前天到佛堂念佛後，搭計程車返家，未料計程車司機提早讓她下車，但阿嬤一下車後就沒有力氣走回家，雖然只有離...

影／兩兒分頭跑追到小的丟了大的 暖警助父尋童

台中市黃姓男子21日帶兩個年僅3歲、2歲的兒子到公園散步，未料兩個兒子愛玩，分別往不同方向跑走，黃只好跑去追趕小兒子，沒...

影／東北季風掀浪 綠島昨單日20人潛水客差點游不回

隨著時序入秋，每年9月底台灣周邊東北季風逐漸增強，也使用得台灣東部海域掀浪，昨天台東縣離島綠島不平靜，一天內就發生2件共...

少女被超商同事性騷又逼迫到家裡玩 呂秋遠怒：告他

臉書粉專「靠北超商2.0」有一名超商女工讀生發文，指她被大夜班員工性騷擾，還威脅到對方家裡玩，讓她每天上班都很痛苦。網友...

廣角鏡／餅店趕出貨 轎車來攪局

高雄鳳山糕餅名店「呷百二」適逢中秋節，九月廿四晚間準備出貨，沒想到店外一名婦人駕車撞上店面，貨物禮盒散落一地，未造成傷亡...

正新橡膠溪州廠大火 PM2.5瞬間飆高

全球知名輪胎製造公司、正新橡膠溪州廠昨天失火，消防員約一小時撲滅火勢，有四名員工輕微嗆傷，彰縣環保局發現鄰近微型感測器偵...

靠枕藏蒜頭 基隆關查扣8千公斤

蒜價今年中以來高漲，基隆關昨天宣布在基隆港區貨櫃集散站查獲疑似從中國大陸走私蒜頭約8000公斤，價值約2000萬元，涉嫌...

南投武界壩溺水事故 男子疑酒後下水

南投武界壩閘門異常開啟造成下游野溪4死後，又傳出一名家住武界部落的40歲柯姓男子，今天傍晚在武界壩下游釣魚，疑酒後游泳溺...

熱門新聞

彰化縣正新輪胎溪州廠火災 濃煙3公里外可見

金門傳出校園暴力 老師被激怒情緒失控毆打學生

清大化工博士求職不順輕生 專家建議：適時向他人求助

婚外情爆出水保官員集體收賄 分局：全力配合司法調查

影／武界壩釣客游泳失蹤 晚間在水管橋尋獲遺體

新北疑汽車暴衝撞5輛汽機車 3傷2命危

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。